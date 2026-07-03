Cote d'Ivoire: Le Cloud présenté comme un levier de création de valeur

« Accélérer la performance des organisations à l'ère de l'IA : automatisation intelligente et cybersécurité intégrée comme leviers stratégiques de création de valeur ». Tel est le thème de la 3e édition de l'Africa Cio Tech Days 2026, ouverte le jeudi 2 juillet à la Maison de l'entreprise à Abidjan-Plateau.

En marge de ce rendez-vous technologique, Sidik Touré, manager pré-sales à Orange Côte d'Ivoire, a animé une masterclass qui a mobilisé de nombreux jeunes, étudiants et surtout des professionnels du secteur des technologies.

Au cours de cette rencontre, l'expert a notamment présenté le cloud comme l'un des leviers créateurs de valeur. Il a d'emblée expliqué que le cloud est une infrastructure informatique comparable à un centre de données (data center) géré par un opérateur, à travers laquelle une entreprise héberge ses données.

Selon l'expert, le cloud présente plusieurs avantages, notamment une plus grande agilité, davantage de flexibilité et une meilleure sécurité lors du déploiement d'un système informatique.

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En termes de coûts, l'entreprise réalise également des économies. En effet, selon Sidik Touré, le dirigeant n'aura plus besoin de mobiliser des ressources humaines additionnelles particulièrement coûteuses pour gérer cet aspect. Une structure n'aura également plus besoin d'investir des capitaux dans l'acquisition de certains équipements informatiques dont la livraison peut parfois prendre entre trois et six mois, a-t-il ajouté.

La problématique de la cybersécurité constitue un enjeu majeur dans le secteur informatique. Selon le manager, « les ressources en cybersécurité sont extrêmement rares et coûteuses ». D'où son appel au public à recourir au cloud afin de renforcer la sécurité tout en optimisant les coûts.

Il convient de rappeler que les travaux de la 3e édition de l'Africa Cio Tech Days prennent fin à Abidjan le 3 juillet 2026.