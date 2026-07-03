Cote d'Ivoire: Développement communautaire - Franck Yobou lutte pour un mieux-être des populations

3 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Engagée dans le développement local et l'amélioration des conditions de vie des populations, l'Ong Marchons pour le développement (Madev) oeuvre quotidiennement pour apporter des solutions concrètes aux besoins des communautés.

Ainsi, sous l'impulsion de son président, Franck Yobou, elle a mené plusieurs actions en faveur du bien-être des habitants, notamment dans le village de Niangon-Attié.

L'Ong a entrepris des démarches auprès du ministère en charge de l'Hydraulique, permettant l'installation de compteurs en mars 2023 et donnant ainsi à l'ensemble des familles vivant dans le village de Niangon-Attié un accès à l'eau potable. Cette réalisation constitue une avancée majeure pour la santé, l'hygiène et le développement socioéconomique de la communauté.

En 2024, l'Ong a poursuivi cette dynamique. Un nouveau dossier concernant une vingtaine de familles a été déposé afin de permettre à ces ménages de bénéficier également d'un accès à l'eau potable.

À travers ces actions, Franck Yobou, président de l'Ong, démontre qu'un leadership de proximité, fondé sur l'écoute, la solidarité et l'action, peut produire des résultats concrets pour les communautés.

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