Cote d'Ivoire: Plume anti-tabac - L'ambassadrice de Türkiye, Deniz Erdoğan Barim, reçoit le double lauréat Patrick N'Guessan

Le journaliste de Fraternité Matin, Patrick N'Guessan, a été reçu en audience, ce vendredi 3 juillet 2026, à l'ambassade de Türkiye à Abidjan, par Son Excellence Madame Deniz Erdoğan Barim, ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre a été l'occasion pour le journaliste de présenter à la diplomate turque sa double distinction obtenue lors de la 4e édition du concours Plume anti-tabac 2026. Il a notamment reçu le Super Prix Plume anti-tabac, décerné par le ministre de la Santé, Pierre N'Gou Dimba, ainsi que le premier prix dans la catégorie presse écrite, récompensant la qualité de son travail en faveur de la sensibilisation aux dangers du tabagisme.

Les échanges, empreints de cordialité, ont porté sur le rôle du journaliste dans la promotion de la santé publique, de la prévention et des valeurs citoyennes.

Patrick N'Guessan a également réaffirmé son attachement aux excellentes relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la République de Türkiye, tout en saluant l'engagement de ce pays en faveur du renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire.

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En recevant le journaliste, Son Excellence Madame Deniz Erdoğan Barim a salué les initiatives mettant la presse au service de l'intérêt général, tout en soulignant l'importance d'une information de qualité pour accompagner les politiques de santé publique et favoriser le rapprochement entre les peuples.