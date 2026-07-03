Cote d'Ivoire: Éducation numérique - Le Menaet et Orange Cloud & Cyber Solutions ouvrent le chantier d'une coopération stratégique

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) poursuit la recherche de partenaires afin d'accélérer la transformation numérique du système éducatif ivoirien.

À cet effet, selon une publication du Menaet, le ministre N'Guessan Koffi a reçu, le jeudi 2 juillet 2026, une délégation d'Orange Côte d'Ivoire venue présenter sa nouvelle filiale spécialisée dans les solutions numériques et la cybersécurité.

Une nouvelle filiale au service de la transformation digitale

Conduite par le directeur général adjoint d'Orange Côte d'Ivoire, Mamadou Coulibaly, la délégation a présenté au ministre Orange Cloud & Cyber Solutions, une nouvelle entité dédiée aux technologies de l'information et aux services numériques.

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Créée pour accompagner les organisations dans leur transformation digitale, cette filiale se positionne comme un acteur de référence dans l'intégration de solutions innovantes, notamment dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de l'hébergement de données.

Des pistes de collaboration pour l'école ivoirienne

Les échanges ont permis d'identifier plusieurs domaines susceptibles de faire l'objet d'une collaboration entre le Menaet et Orange Cloud & Cyber Solutions.

Parmi les sujets abordés figurent le renforcement de la connectivité des établissements scolaires, la promotion des innovations dans les Technologies de l'information et de la communication (Tic), la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro ainsi que l'hébergement souverain des applications du système éducatif.

Ces initiatives pourraient contribuer à renforcer la modernisation des infrastructures numériques du secteur éducatif et à améliorer l'accès aux services numériques au sein des établissements.

Le ministre favorable à la poursuite des échanges

Au terme de la rencontre, le ministre N'Guessan Koffi a salué les performances et l'engagement d'Orange Côte d'Ivoire en faveur du développement du numérique en Côte d'Ivoire.

Soulignant l'importance des partenariats dans la réussite de la transformation digitale du système éducatif, il a exprimé la volonté du ministère de poursuivre les discussions afin d'identifier des projets concrets et mutuellement bénéfiques.

Cette audience marque ainsi le début d'une réflexion commune visant à mettre le numérique au service de l'amélioration de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire.