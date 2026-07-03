Congo-Kinshasa: Lancement des essais cliniques de deux traitements expérimentaux contre Ebola à Bunia

Le début des essais cliniques sur des malades d'Ebola constitue un nouvel espoir dans la lutte contre cette épidémie en République démocratique du Congo, selon des sources médicales. Ces essais, portant sur deux traitements antiviraux expérimentaux, ont officiellement débuté jeudi 2 juillet 2026 à Bunia (Ituri).

Cette étude scientifique vise à évaluer l'efficacité de deux molécules potentielles face à une 17ème épidémie particulièrement meurtrière, qui a déjà coûté la vie à plusieurs centaines de personnes à travers le pays.

Un premier patient recruté dans un contexte épidémique tendu

Le lancement de ces essais s'est matérialisé jeudi par le recrutement du tout premier patient à Bunia. Cette avancée médicale intervient alors que la riposte doit toujours faire face à la persistance de foyers épidémiques actifs dans l'ensemble des zones de santé affectées.

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Selon les précisions fournies par les responsables de la riposte en Ituri, le protocole mis en place garantit un encadrement strict :

Une prise en charge médicale globale et des soins de soutien complets pour tous les patients participants

Un suivi clinique et biologique étroit assuré par les équipes médicales

Un accès privilégié et immédiat à ces deux antiviraux dès lors que leur sécurité et leur efficacité auront été formellement validées au cours de l'évaluation

Une collaboration scientifique internationale sous la supervision de l'INRB.

Cette initiative ne se limite pas aux frontières nationales ; elle s'inscrit pleinement dans une dynamique internationale visant à armer la communauté scientifique et médicale face aux urgences sanitaires mondiales.

L'objectif ultime est de valider des traitements thérapeutiques performants capables de faire chuter drastiquement le taux de mortalité lié au virus.

Sur le plan organisationnel, la coordination de cette étude clinique est assurée par l'Institut national de la recherches biomédicale (INRB).

L'institution congolaise s'appuie sur le soutien technique et logistique d'une coalition de partenaires internationaux, au premier rang desquels figure l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en travaillant en concertation étroite avec les communautés locales touchées.

Le point sur la situation épidémiologique

Les derniers chiffres officiels communiqués par l'OMS mettent en lumière la gravité de la crise sanitaire actuelle en RDC :