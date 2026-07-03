Congo-Kinshasa: Justice sociale et emploi - Les jeunes Congolais au coeur des débats

Les jeunes Congolais veulent prendre toute leur place dans la transformation de la République démocratique du Congo. Entre plaidoyer pour une gouvernance plus équitable et intérêt pour les politiques publiques en faveur de l'emploi, ils multiplient les initiatives pour faire entendre leur voix.

A Beni, dans la province du Nord-Kivu, des jeunes se sont réunis à l'initiative du consortium « Le Congo n'est pas à vendre » afin d'échanger sur les fortes disparités salariales au sein de la fonction publique. Selon les participants, ces écarts de rémunération contribuent aux inégalités et à l'injustice sociale. À l'issue de leurs travaux, ils ont formulé plusieurs recommandations en faveur d'une gouvernance plus transparente, d'une meilleure gestion des ressources publiques et d'investissements davantage orientés vers le développement.

Dans la seconde partie du magazine, 100 % Jeunes revient sur le lancement officiel du programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais », une initiative destinée à renforcer l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars sur six ans, ce programme prévoit notamment le développement de la formation professionnelle, l'accompagnement des entrepreneurs et la création de nouvelles opportunités d'emploi. A travers cette initiative, les autorités ambitionnent de faire de la jeunesse un acteur central de la transformation économique du pays.

Ce nouveau numéro de 100 % Jeunes met ainsi en lumière les préoccupations, les propositions et les aspirations d'une jeunesse qui souhaite participer activement au développement de la RDC, en réclamant davantage d'équité tout en s'engageant dans les programmes destinés à améliorer son avenir./sites/default/files/2026-07/030726-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3