Afrique: 'Lorsque le continent se parle et s'organise, elle peut peser davantage sur les affaires du monde'

En ouvrant vendredi à Lomé la réunion extraordinaire de l'Alliance Politique Africaine (APA) consacrée à la crise au Moyen-Orient, le président du Conseil Faure Gnassingbé a délivré un discours de lucidité et d'ambition, articulé autour de quatre réflexions majeures.

Premier message fort : l'Afrique ne peut pas se permettre de regarder la crise du Moyen-Orient de loin. « Elle concerne nos économies, notre sécurité, notre souveraineté », a martelé M. Gnassingbé. Prix de l'énergie, perturbations des chaînes d'approvisionnement, hausse des engrais et des denrées alimentaires, risques sécuritaires, les canaux de transmission sont connus et leurs effets sur les populations africaines sont concrets.

La crise révèle des fragilités qui existaient déjà. La réponse ne peut donc pas être ponctuelle. Le président du Conseil a plaidé pour une résilience énergétique, réduire la dépendance aux chocs de prix, alimentaire, l'Afrique doit produire et transformer davantage et logistique, sécuriser les corridors, moderniser les ports, diversifier les routes commerciales.

Ne pas se bercer d'illusions sur une résolution rapide

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Faure Gnassingbé a mis en garde contre la tentation de croire que quelques signes d'apaisement suffiraient à clore le dossier. La situation autour du détroit d'Ormuz n'est pas réglée. Gaza reste préoccupant. Le Liban aussi. Et la prochaine crise ne viendra pas nécessairement du même endroit ni sous la même forme.

Dernier message, le plus politique : dans un monde polarisé, l'Afrique ne doit pas être « sommée de choisir mécaniquement entre des blocs ou entre des récits construits ailleurs ». Sa voix doit être souveraine, équilibrée, et surtout une force de désescalade et de dialogue.

« Lorsque l'Afrique se parle et s'organise, elle peut peser davantage sur les affaires du monde », a conclu Faure Gnassingbé, une formule qui résume l'ambition de l'APA depuis sa création à Lomé en mai 2023.