Cote d'Ivoire: 250 ans d'indépendance des États-Unis - Une réception à Abidjan célèbre un partenariat ivoiro-américain renforcé

L'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé, à Abidjan, une réception solennelle et conviviale à l'occasion de la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, célébré ce 4 juillet 2026. L'événement a réuni un large éventail d'invités, notamment des représentants du gouvernement ivoirien, des partenaires institutionnels, des membres de la société civile, des leaders d'opinion, des anciens boursiers (alumni), ainsi que le personnel diplomatique et de nombreux amis de la mission américaine.

Cette célébration historique a été l'occasion de revenir sur deux siècles et demi d'histoire américaine, mais aussi de mettre en lumière la solidité et la vitalité des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de fraternité, les participants ont partagé un moment de dialogue, d'échanges et de rapprochement autour des valeurs communes portées par les deux nations.

S'exprimant à cette occasion, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, Munir, a rappelé la fierté du peuple américain d'avoir construit, en 250 ans, une nation qu'il qualifie parmi les plus fortes et les plus prospères de l'histoire contemporaine. Il a surtout souligné que les relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire n'ont jamais été aussi solides qu'aujourd'hui, illustrant ainsi la dynamique positive de la coopération bilatérale.

Le diplomate a également exprimé sa gratitude à l'ensemble des invités pour leur présence et leur contribution au renforcement continu de ce partenariat stratégique. Selon lui, chaque acteur présent joue un rôle essentiel dans la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

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La soirée a été marquée par des moments forts de partage, de célébration et de mise en valeur des acquis de la coopération ivoiro-américaine. Les échanges ont permis de réaffirmer l'engagement mutuel des deux nations à poursuivre leur collaboration dans divers domaines, notamment le développement, la gouvernance, l'éducation et la société civile.

Au-delà de la commémoration historique, cette réception a ainsi servi de cadre pour célébrer une relation bilatérale en constante évolution, fondée sur la confiance, le respect et des intérêts partagés.

En clôture, les organisateurs ont salué l'atmosphère chaleureuse et l'esprit d'amitié qui ont marqué la cérémonie, tout en réaffirmant leur volonté de continuer à renforcer un partenariat exemplaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire.