Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour un séjour en France

3 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 3 juillet 2026, à destination de Paris.

L'annonce a été faite sur la page Facebook de la Présidence.

Etant donné que la France demeure un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire, avec une coopération active dans de nombreux secteurs, notamment l'économie, la sécurité et le développement, l'on peut penser que la visite du Chef de l'Etat ivoirien vise à renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et la France et au-delà, ses partenaires internationaux.

Habitué aux consultations et rencontres diplomatiques de haut niveau, le Président de la République, Alassane Ouattara va poursuivre ainsi ses échanges avec plusieurs acteurs majeurs de la scène internationale.

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