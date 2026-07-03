Cote d'Ivoire: Variétoscope 2026 - Laurent Tchagba mobilise Marcory pour une présélection sous le signe de la cohésion

Le député de Marcory et ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, appelle les populations de sa commune à une mobilisation exceptionnelle pour la manche de présélection du concours Variétoscope 2026, qu'il parraine. L'événement est prévu le dimanche 5 juillet 2026, à partir de 16 heures, au terrain Tiacoh de Marcory.

Dans un message adressé aux habitants, le parlementaire a invité les jeunes, les leaders communautaires et l'ensemble des populations à faire de cette étape qualificative un grand moment de communion et de célébration culturelle.

« En ma qualité de parrain de la manche de présélection de Variétoscope à Marcory, j'ai l'honneur de vous inviter ce dimanche 5 juillet 2026, dès 16 heures, au terrain Tiacoh, pour vivre ensemble un moment exceptionnel », a déclaré Laurent Tchagba, exhortant les habitants à venir nombreux soutenir les représentants de la commune.

À cette occasion, le groupe NASSA Génération T.B.L, qui défendra les couleurs de Marcory, sera en compétition avec plusieurs formations venues d'autres localités, notamment les Séraphins d'Adjamé, Jeunesse Consciente de Bloléquin, Soleil Nouveau de Port-Bouët, Diby Production Groupe de Lopou et N'Zassa Fusion de Treichville.

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Pour le député, cette compétition va bien au-delà d'un simple concours artistique. Elle constitue un puissant levier de cohésion sociale, de promotion de la culture et de renforcement du sentiment d'appartenance à la commune.

« C'est Marcory qui est à l'honneur ! Alors, unissons nos forces et nos voix, sans distinction, pour transformer cette présélection en une célébration mémorable », a-t-il lancé, invitant chaque habitant à contribuer au succès de cette grande fête populaire.

Une série d'initiatives en faveur de la jeunesse

L'engagement de Laurent Tchagba en faveur de la jeunesse de Marcory ne se limite pas au parrainage de Variétoscope 2026. À l'occasion des vacances scolaires, le député déploie un vaste programme d'activités destiné à favoriser l'épanouissement des jeunes et le renforcement de la solidarité au sein de la commune.

Parmi les initiatives annoncées figure la deuxième édition de la colonie de vacances, qui permettra à une centaine d'enfants de Marcory de séjourner à Man, du 15 juillet au 15 août 2026. Ce séjour offrira aux bénéficiaires une immersion éducative, culturelle et touristique au coeur de l'une des régions les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire.

Le ministre-conseiller organisera également la deuxième édition des cours de vacances gratuits, du 28 juillet au 27 août 2026, afin d'accompagner les élèves dans leur préparation académique.

À ces actions s'ajoutent la troisième édition du tournoi de maracana, déjà lancée en juillet, la douzième édition du Prix d'excellence, prévue le 29 août 2026, ainsi que la deuxième phase du programme « Santé pour tous à Marcory », qui se déroulera du 1er août 2026 au 28 février 2027.

À travers cet ensemble d'initiatives, Laurent Tchagba réaffirme sa volonté de promouvoir l'éducation, la culture, le sport, la santé et l'excellence, tout en consolidant la cohésion sociale et le vivre-ensemble à Marcory. Le parrainage de Variétoscope 2026 s'inscrit ainsi dans une vision plus large visant à faire de la commune un espace d'épanouissement, de solidarité et de valorisation des talents.