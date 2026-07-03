Cote d'Ivoire: Échanges commerciaux entre le pays et le Luxembourg - Touré Faman veut insuffler une nouvelle dynamique

En prélude à une mission économique luxembourgeoise à Abidjan, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli une rencontre de haut niveau destinée à renforcer les investissements et les partenariats entre les deux pays.

La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Grand-Duché de Luxembourg se dynamise. À quatre mois d'une importante mission économique luxembourgeoise prévue du 10 au 13 novembre 2026 à Abidjan, le Consulat honoraire du Grand-Duché de Luxembourg en Côte d'Ivoire a organisé, le jeudi 2 juillet, à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) à Abidjan-Plateau, une rencontre d'échanges réunissant autorités diplomatiques, responsables institutionnels et opérateurs économiques.

À cette occasion, le président de la Cci-CI, Touré Faman, a lancé un appel en faveur d'un renforcement des relations commerciales et des investissements entre les deux pays. Souhaitant la bienvenue à la délégation luxembourgeoise, il a salué la présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé, ainsi que l'engagement de l'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement du partenariat ivoiro-luxembourgeois.

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« Le Luxembourg est un pays développé dont l'expertise peut être bénéfique à la Côte d'Ivoire. Nos échanges commerciaux bilatéraux méritent d'être consolidés et dynamisés », a déclaré Touré Faman. Selon lui, la mission économique prévue en novembre constitue une plateforme stratégique pour accélérer les investissements, favoriser les transferts de compétences et développer des partenariats durables entre les entreprises ivoiriennes et luxembourgeoises.

Le président de la Cci-CI a également rendu un hommage appuyé au consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg en Côte d'Ivoire, qu'il a présenté comme un artisan majeur du rapprochement économique entre les deux États. Il a salué son engagement constant dans la promotion des opportunités d'affaires et sa présence aux principaux rendez-vous économiques organisés en Côte d'Ivoire.

Mettant en avant les performances de l'économie ivoirienne, Touré Faman a rappelé que la Côte d'Ivoire demeure l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, portée par une croissance soutenue et un climat des affaires de plus en plus attractif. « La Côte d'Ivoire offre une plateforme idéale à l'expertise luxembourgeoise. Cette rencontre doit constituer le point de départ d'une nouvelle phase de coopération économique entre nos deux pays », a-t-il insisté, invitant les entreprises luxembourgeoises à explorer les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le marché ivoirien.

Réaffirmant le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, il a assuré les investisseurs de l'accompagnement de l'institution dans la sécurisation et la réalisation.

À son tour, Laure Huberty a présenté les atouts économiques, financiers et culturels du Luxembourg, mettant en lumière les opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques tels que la finance, l'innovation et les technologies numériques. Cette mission économique s'inscrit dans la continuité des initiatives engagées en faveur de l'écosystème entrepreneurial ivoirien, notamment la mise en valeur d'une dizaine de start-up ivoiriennes lors d'une rencontre organisée à la Banque africaine de développement (Bad).

Elle ambitionne de donner un nouvel élan aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Grand-Duché de Luxembourg, en favorisant des investissements créateurs de valeur et des partenariats durables. La rencontre préparatoire a réuni Laure Huberty, ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Nadine Bla, vice-présidente de la Cci-CI, le président du Cesec, Dr Eugène Aka Aouélé, ainsi que Maximilien Lemaire, consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg.

Une délégation de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) et plusieurs entreprises spécialisées dans la fintech y ont également pris part.