Afrique: 5e Gala des PME - La Côte d'Ivoire veut faire émerger des champions nationaux à la conquête des marchés africains

La cinquième édition du Gala des Petites et Moyennes Entreprises (PME) de Côte d'Ivoire s'est tenue, vendredi 3 juillet 2026 à Abidjan, autour d'une ambition clairement affichée : faire des PME ivoiriennes de véritables champions nationaux capables de s'imposer sur les marchés africains et internationaux.

Placée sous le thème de la promotion de l'excellence entrepreneuriale et de la compétitivité, cette édition a réuni autorités gouvernementales, institutions d'appui, partenaires techniques et financiers ainsi que de nombreux chefs d'entreprise, dans un contexte marqué par les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cinq années au service de l'excellence entrepreneuriale

Ouvrant la cérémonie, la commissaire générale du Gala, Ahoua Kouyaté, a salué le chemin parcouru depuis la création de cette initiative il y a cinq ans. Selon elle, le Gala des PME s'est progressivement imposé comme un rendez-vous incontournable de l'écosystème entrepreneurial ivoirien.

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Elle a rappelé que l'événement a déjà mobilisé plusieurs milliers de participants et attiré des entrepreneurs venus de plusieurs pays, notamment de France, du Maroc, du Sénégal et de la République du Congo.

« Les PME ivoiriennes ont soif de reconnaissance, de visibilité et d'opportunités. Lorsqu'on leur offre un cadre à la hauteur de leurs ambitions, elles répondent présentes », a-t-elle déclaré, tout en remerciant le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, l'Agence Côte d'Ivoire PME, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ainsi que les partenaires qui accompagnent cette initiative depuis son lancement.

Au-delà d'une cérémonie de distinction, le Gala ambitionne désormais de devenir une véritable plateforme de rencontres d'affaires, de partenariats stratégiques, d'investissements et de signature de contrats au profit des entreprises.

L'autonomisation des femmes et la ZLECAf au coeur des enjeux

Intervenant au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, sa représentante a souligné la contribution essentielle des femmes entrepreneures au développement économique du pays. Elle a rappelé que leur autonomisation constitue une priorité des pouvoirs publics.

Évoquant les perspectives offertes par la ZLECAf, elle a invité les PME, en particulier celles dirigées par des femmes, à saisir les opportunités de ce vaste marché continental.

« L'Afrique est désormais votre marché. Rien ne doit constituer une frontière à vos ambitions », a-t-elle lancé aux entrepreneurs, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la structuration des entreprises, leur formalisation, leur accès au financement et leur intégration dans les réseaux d'affaires.

Le Gouvernement veut des PME plus compétitives et plus fortes

Représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Ibrahim Kalil Konaté, son émissaire a réaffirmé la volonté du Gouvernement de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique.

Il a rappelé que les PME représentent près de 98 % du tissu entrepreneurial ivoirien et jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois, l'innovation et la transformation structurelle de l'économie.

Le représentant du ministre a mis en lumière les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, faciliter l'accès au financement, renforcer les capacités des entrepreneurs et accélérer la transformation numérique des entreprises.

Il a également présenté les orientations du Plan national de développement (PND) 2026-2030 ainsi que les nouveaux mécanismes destinés à accompagner les très petites, petites, moyennes et entreprises de taille intermédiaire.

Selon lui, après cinq années consacrées à révéler le potentiel des PME, le défi est désormais de les connecter davantage aux chaînes de valeur régionales et internationales, aux investisseurs et aux marchés d'exportation.

« Le véritable défi n'est plus seulement de créer des entreprises, mais de leur permettre de changer d'échelle », a-t-il souligné.

Le Sénat plaide pour l'émergence de champions africains

Au nom de la présidente du Sénat, Kandia Camara, empêchée, son représentant a salué une initiative devenue, au fil des éditions, un espace de réflexion sur le développement économique et de célébration de l'excellence entrepreneuriale.

Il a encouragé les PME ivoiriennes à dépasser les frontières nationales pour devenir de véritables champions africains, capables de promouvoir le savoir-faire ivoirien sur l'ensemble du continent. Il a également assuré que le Sénat continuera d'accompagner toutes les politiques visant à améliorer la compétitivité des entreprises.

Faire des PME le moteur de la transformation économique

Au terme des différentes interventions, un message commun s'est dégagé : l'avenir économique de la Côte d'Ivoire dépendra largement de la capacité de ses PME à innover, à transformer localement les ressources, à créer davantage de valeur ajoutée et à conquérir les marchés régionaux et internationaux.

Les intervenants ont appelé à renforcer les synergies entre l'État, les institutions d'appui, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé afin de faire émerger une nouvelle génération de champions nationaux.

Cette cinquième édition du Gala des PME marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat. Plus qu'une cérémonie de récompense, elle s'impose désormais comme une plateforme de réseautage, de coopération économique et d'investissement, appelée à jouer un rôle majeur dans l'émergence d'une économie ivoirienne plus compétitive et résolument tournée vers les marchés africains et internationaux.