Afrique: Handicap sur le continent - Me Adama Kamara réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire aux côtés des organisations spécialisées

Le Ministre de l'Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle, Me Adama Kamara, a accordé une audience, le vendredi 3 juillet 2026, à une délégation conduite par M. Dogo Raphaël, président de l'Union Nationale des Organisations Faîtières de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (UNOPH-CI), en présence de représentants d'organisations africaines de personnes handicapées.

Cette rencontre intervient au lendemain du symposium international de lancement de l'UNOPH-CI, tenu du 2 au 3 juillet 2026 sous la présidence du ministre. Elle a été l'occasion pour les différentes délégations de présenter leurs civilités et d'exprimer leur gratitude à l'endroit de Me Adama Kamara pour son engagement constant en faveur de l'inclusion des personnes handicapées.

Au cours des échanges, M. Dogo Raphaël a tenu à saluer l'implication personnelle du ministre dans la réussite de ce symposium, qui marque une étape importante dans la structuration et la visibilité des organisations de personnes handicapées en Côte d'Ivoire.

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Prenant la parole au nom de la Fédération Ouest Africaine des Personnes Handicapées (FOAPH), M. Yatma Fall a également reconnu les efforts du gouvernement ivoirien en matière d'inclusion sociale. Il a notamment mis en avant le dispositif de recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique, une initiative jugée exemplaire et encore inexistante dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.

Dans le même élan, M. Alzouma Maïga Idriss, président du Forum Africain des Personnes Handicapées, a exprimé sa reconnaissance au ministre pour les actions menées en Côte d'Ivoire. « Vous nous sortez une épine du pied. Vous avez réussi à unir nos frères de la Côte d'Ivoire. Et nous vous en remercions », a-t-il déclaré, soulignant l'impact positif des politiques nationales en faveur des personnes en situation de handicap.

En réponse, Me Adama Kamara a exprimé sa satisfaction de travailler aux côtés des organisations de personnes handicapées. Il a réaffirmé son attachement à la cause de l'inclusion sociale et son engagement à poursuivre les réformes visant à améliorer les conditions de vie et l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de renforcer les mécanismes d'accompagnement et de promotion de l'égalité des chances, conformément à la vision des autorités ivoiriennes en matière de justice sociale et de solidarité.

Cette audience, marquée par des échanges chaleureux et constructifs, confirme la volonté commune des acteurs nationaux et africains de faire progresser la cause des personnes handicapées et de renforcer leur participation active au développement socio-économique du continent.