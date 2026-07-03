Cote d'Ivoire: Enquête sur la situation des enfants - Le ministère du Plan et l'Unicef s'assurent du bon déroulement

La ville de Djékanou a accueilli, le jeudi 2 juillet 2026, une délégation du ministère du Plan et du Développement, conduite par le directeur général de l'Agence nationale de la statistique (ANStat), Thiékoro Doumbia. Une délégation de l'Unicef Côte d'Ivoire, conduite par son Représentant résident en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, était également présente.

Ces délégations avaient pour objectif de s'assurer du bon déroulement de la phase de collecte des données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics 2026). Les membres de cette mission en ont profité pour échanger avec les autorités préfectorales et remobiliser les équipes de terrain.

Pour le directeur général de l'ANStat, le déploiement de 160 agents sur le terrain exige une précision scientifique absolue. C'est pourquoi, selon lui, un mécanisme complet d'assurance qualité a été mis en place. Celui-ci couvre l'encadrement de proximité assuré par les chefs d'équipe et les superviseurs jusqu'au contrôle centralisé effectué par l'ANStat, l'Unicef et les points focaux ministériels.

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Il a salué l'adhésion des populations sur le terrain ainsi que la qualité satisfaisante observée à cette étape de l'enquête, qui offre toutes les garanties nécessaires pour piloter efficacement le Plan national de développement (Pnd 2026-2030).

Sacko Oumar, qui s'est exprimé au nom du directeur général du Plan, Cissé Marcelin, a fait savoir que le ministère du Plan et du Développement accorde une importance stratégique à la réussite de cette enquête de 2026. Selon lui, ces données actualisées permettront non seulement d'évaluer avec précision les politiques de développement économique et social du pays, mais elles serviront également d'indicateurs fondamentaux pour mesurer les progrès réalisés vers les Objectifs de développement durable (Odd).

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a pour sa part félicité le gouvernement ivoirien pour sa volonté de disposer de données fiables afin d'orienter les politiques publiques et d'accélérer les progrès en faveur des enfants et des femmes.

Pour l'Unicef, la production de données statistiques se trouve au coeur de son mandat, d'où sa contribution de 849 millions de Fcfa à cette opération. Ce soutien à l'État témoigne, selon Jean-François Basse, de l'engagement de l'institution à faire de cette enquête un succès pour le développement du capital humain.

L'Enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics) est un programme international d'enquêtes auprès des ménages conçu par l'Unicef depuis 1995. L'édition 2026 a été officiellement lancée le 11 mai 2026 par le ministère du Plan et du Développement.

« La collecte des données sur le terrain affiche une progression idéale de 37,8 % à cette étape », indique l'Unicef.

Elle permettra de générer des données fiables sur la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de l'éducation, de la nutrition et de la protection.