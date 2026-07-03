Cote d'Ivoire: Bouaké - Une campagne de santé oculaire et auditive lancée pour rapprocher les soins des populations

La ville de Bouaké abrite depuis le vendredi 3 juillet 2026 une importante campagne de promotion de la santé oculaire et auditive, lancée dans l'enceinte de l'Établissement Public Hospitalier Régional (EPHR).

Cette initiative, qui s'étend sur deux jours, est portée par le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, à travers le Programme National de la Santé Oculaire (PNSO). Elle vise à lutter contre les déficiences visuelles et auditives évitables et à rapprocher les services spécialisés des populations.

La cérémonie de lancement s'est tenue sous la présidence du Ministre Amadou Koné, Maire de la commune de Bouaké, représenté par le Conseiller municipal Dr Moussoh Ambroise. Elle a réuni plusieurs personnalités administratives et sanitaires, notamment M. Ouattara Kifory Inza, représentant le Conseil régional de Gbêkê, le Directeur régional de la Santé, Dr Aboubakary Koulibaly, le Directeur départemental de la Santé, M. Tuo, ainsi que la représentante du Programme National de la Santé Oculaire. Plusieurs partenaires techniques et institutionnels du secteur de la santé ont également pris part à l'événement.

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Dans son intervention, le représentant du président de la cérémonie a salué cette initiative du ministère en charge de la Santé, soulignant qu'elle s'inscrit dans la vision gouvernementale de proximité des soins et de renforcement de la prévention sanitaire. Selon lui, cette campagne constitue une réponse concrète aux besoins des populations en matière de dépistage et de prise en charge des troubles visuels et auditifs.

Le Dr Moussoh Ambroise a également transmis les salutations fraternelles du Ministre Amadou Koné à son homologue en charge de la Santé, le Ministre Pierre N'Gou Dimba, tout en réaffirmant l'engagement du conseil municipal à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer la santé des populations de Bouaké.

Cette campagne offre aux populations l'opportunité de bénéficier de consultations gratuites, de dépistages et de conseils spécialisés, avec l'appui des équipes médicales mobilisées pour l'occasion. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement de la santé communautaire et de réduction des cas de cécité et de surdité évitables.

La cérémonie s'est achevée par une visite des différents stands installés pour l'occasion, permettant aux autorités et aux invités de constater le dispositif mis en place et l'engagement des acteurs sanitaires dans la réussite de cette opération. À travers cette initiative, Bouaké confirme son rôle de pôle régional engagé dans la promotion de la santé publique et du bien-être des populations.