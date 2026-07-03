Cote d'Ivoire: Élimination des Éléphants - Le ministre des Sports salue les supporters et appelle à tirer les leçons

Au lendemain de l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire en seizièmes de finale de la 23e édition de la phase finale de la Coupe du monde de football, le ministre des Sports a adressé un message de gratitude à l'ensemble des supporters ivoiriens pour leur mobilisation exemplaire tout au long de la compétition.

Dans une déclaration officielle, il a exprimé ses sincères remerciements aux nombreux supporters qui ont accompagné la sélection nationale aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs autres pays, ainsi qu'à l'ensemble de la diaspora ivoirienne dont le soutien indéfectible a constitué une source de motivation pour les joueurs.

Le ministre a également salué l'engagement des populations ivoiriennes restées au pays, qui, des grandes villes aux plus petits villages, se sont mobilisées derrière les Éléphants, témoignant une fois de plus de leur attachement aux couleurs nationales.

Au cours de cette Coupe du monde, les Éléphants ont disputé quatre rencontres particulièrement disputées.

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La sélection ivoirienne s'est imposée face à l'Équateur et à Curaçao avant de s'incliner contre l'Allemagne puis la Norvège, un parcours qui lui a permis d'atteindre les seizièmes de finale.

Le ministre des Sports s'est félicité de l'élan de solidarité observé autour de l'équipe nationale lors de son passage dans les différentes villes hôtes, notamment Delaware, Philadelphie, Dallas et Toronto. Selon lui, cette mobilisation populaire, portée aussi bien par les communautés ivoiriennes que par les amoureux du football, illustre l'attachement profond des Ivoiriens à leur équipe nationale.

Au-delà des résultats sportifs, il a réaffirmé l'engagement constant du Gouvernement à accompagner les Éléphants ainsi que l'ensemble des sélections nationales appelées à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.

Tout en rendant hommage aux joueurs pour leur combativité et leur détermination, le ministre a invité les responsables du football ivoirien à tirer les enseignements de cette campagne afin de mieux préparer les prochaines échéances internationales. Il a encouragé les athlètes à poursuivre leurs efforts pour continuer à procurer de la joie aux populations et à renforcer l'unité nationale à travers leurs performances.

Pour le ministre des Sports, le football, au-delà de la compétition, demeure un puissant levier de cohésion sociale et de rassemblement. Une vision qui s'inscrit dans la politique du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait du sport un instrument de paix, d'unité nationale et de développement humain.