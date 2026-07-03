Cote d'Ivoire: Diaspora ivoirienne - La culture kroumen célébrée à Saint-Denis le 18 juillet

La Maison de la jeunesse de Saint-Denis, en Île-de-France, accueillera, le 18 juillet prochain, la première édition du Festival Diaspora Kroumen.

La culture kroumen sera à l'honneur le 18 juillet 2026, de 10 h 30 à 21 h, à l'occasion de la première édition du Festival Diaspora Kroumen, organisée à la Maison de la jeunesse de Saint-Denis, en région parisienne.

Porté par Saphir Com, dirigée par l'artiste Lynda De Lindsay, ce rendez-vous se veut une vitrine des traditions, des valeurs et de l'identité de cette communauté du sud-ouest de la Côte d'Ivoire.

Tout au long de la journée, les participants seront invités à découvrir les différentes facettes du patrimoine kroumen. Au programme, figurent des prestations de danses traditionnelles, notamment le célèbre Bollo sucré, des démonstrations autour des rites du mariage en pays kroumen ainsi qu'une table ronde consacrée au thème : « Pourquoi le nom Kroumen ? ».

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La gastronomie occupera également une place de choix avec un brunch mettant à l'honneur plusieurs spécialités culinaires, dont la sauce graine, le haricot et les préparations à base de coeur de palmier, permettant aux visiteurs de s'immerger dans les saveurs du terroir.

Le festival offrira aussi un espace d'échanges consacré aux alliances interethniques, avec la réception des communautés alliées et des explications sur les fondements historiques et culturels de ces liens de fraternité qui contribuent à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Les visiteurs pourront également découvrir les tatouages traditionnels arborés par les Kroumen lors des grandes festivités, témoins d'un héritage culturel transmis de génération en génération.

L'événement sera ponctué par une cérémonie de remise de trophées destinés à distinguer des personnalités ayant contribué au rayonnement de la région et de la culture kroumen.

Placée sous le signe de la convivialité, la manifestation s'achèvera dans une ambiance festive, animée par une fanfare orchestrale et diverses prestations artistiques.