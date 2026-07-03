Cote d'Ivoire: ASDM / URPCI - Un partenariat renforcé au service des radios de proximité

Le directeur général de l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm), Méité Sindou, a reçu, le vendredi 3 juillet 2026, au siège de l'institution à Cocody Deux-Plateaux Vallon, une délégation du Conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire (Urpci), indique une publication de l'Asdm.

Conduite par son président, Éric Gohou, la délégation est venue présenter au premier responsable de l'Asdm les activités en cours de l'union ainsi que les projets envisagés pour renforcer sa dynamique organisationnelle et accroître son impact dans le paysage médiatique national.

Au cours des échanges, les responsables de l'Urpci ont exposé leur vision et leurs priorités stratégiques en faveur du développement des radios de proximité, acteurs essentiels de l'information et de la cohésion sociale à travers le pays.

Saluant les efforts entrepris par l'organisation, Méité Sindou a réaffirmé la volonté de l'Asdm d'accompagner l'Urpci dans la mise en oeuvre de ses différentes initiatives. Il a assuré les dirigeants de l'union du soutien de son institution aux actions concourant à la professionnalisation, à la consolidation et au rayonnement des radios de proximité en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de coopération entre l'Asdm et les acteurs du secteur médiatique, en vue de promouvoir un environnement médiatique plus performant et plus inclusif.