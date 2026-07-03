Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou - Un séminaire pour harmoniser les maquettes pédagogiques et moderniser l'offre de formation

L'Université de Bondoukou engage une réforme de son offre de formation depuis le 29 juin, et ce jusqu'au 4 juillet 2026

L'Université de Bondoukou a lancé, le 29 juin 2026, un séminaire de cinq jours consacré à la révision des maquettes pédagogiques et à l'élaboration des syllabi de l'ensemble de ses filières de formation.

Prévu jusqu'au 4 juillet, cet atelier vise à renforcer la qualité des enseignements, à harmoniser les programmes de formation et à les adapter aux exigences du système Licence-Master-Doctorat (LMD) ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.

À travers cette initiative, l'institution entend consolider sa politique d'assurance qualité et poursuivre les réformes engagées depuis son ouverture, en octobre 2023, afin de former des diplômés compétents, innovants et aptes à répondre aux défis du développement national et international.

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Des programmes mieux adaptés aux exigences du marché de l'emploi

Selon les termes de référence du séminaire, cette révision répond à la nécessité d'intégrer les mutations technologiques, les évolutions socio-économiques et les nouvelles exigences de professionnalisation des formations.

Les travaux portent notamment sur l'évaluation des maquettes existantes, l'analyse de la pertinence des unités d'enseignement, l'actualisation des contenus pédagogiques et leur adéquation avec les compétences attendues chez les diplômés. Les participants examinent également les volumes horaires, les crédits, les modalités d'évaluation, les profils de sortie et les débouchés professionnels afin de proposer des programmes harmonisés répondant aux standards nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur.

L'objectif est également d'élaborer des syllabi normalisés pour l'ensemble des unités d'enseignement et d'adopter un modèle institutionnel commun à toutes les structures de formation de l'université.

Une réforme portée par les autorités universitaires et le ministère

Le président de l'Université de Bondoukou, Pr Ouattara Djakalia, a réaffirmé l'engagement de son institution à hisser la qualité des formations aux meilleurs standards, qualifiant cette réforme d'étape décisive pour l'avenir des étudiants.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, le directeur de l'Enseignement supérieur, Pr Abou Fofana, a souligné que la qualité d'une université repose avant tout sur la pertinence de ses programmes de formation. Il a invité les participants à concevoir des maquettes pédagogiques conformes aux exigences du système LMD, aux standards internationaux et aux priorités de développement de la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le vice-président chargé de la Pédagogie et de la Vie universitaire, Pr Sib Sié Justin, également président du comité d'organisation, a indiqué que les travaux permettront d'harmoniser les contenus de formation, d'assurer une meilleure cohérence entre les compétences visées, les volumes horaires, les crédits et les modalités d'évaluation, tout en renforçant l'adéquation entre les formations et les attentes du monde professionnel.

Une démarche collaborative au service de la qualité

Le séminaire repose sur une approche participative articulée autour de séances plénières, de commissions techniques et d'ateliers par Unité de formation et de recherche (UFR), École et parcours de formation.

Les participants analysent les profils d'entrée et de sortie, les compétences attendues, les contenus des enseignements, les modalités d'évaluation ainsi que les perspectives d'insertion professionnelle des diplômés. Les conclusions des différentes commissions seront restituées en séance plénière avant leur validation, afin d'assurer une harmonisation globale de l'offre de formation.

Parallèlement, des sessions de renforcement des capacités, animées par un ingénieur pédagogique, sont consacrées à la rédaction des syllabi. Elles permettront aux enseignants de s'approprier les bonnes pratiques en matière de conception des plans de cours et de standardiser les outils pédagogiques à l'échelle de l'université.

Une université résolument tournée vers l'excellence

Le séminaire réunit les responsables des UFR et de l'École, les directeurs de parcours, les enseignants-chercheurs, les responsables pédagogiques et administratifs, des experts nationaux, des représentants des ministères partenaires, des ordres professionnels ainsi que des acteurs du monde socio-économique.

À l'issue des travaux, l'Université de Bondoukou ambitionne de disposer de maquettes pédagogiques harmonisées, de syllabi normalisés et d'un référentiel institutionnel commun, tout en mettant en place des mécanismes de veille pédagogique pour assurer l'actualisation permanente de ses formations.

À travers cette réforme, l'université confirme sa volonté de renforcer la qualité de son offre de formation, d'améliorer l'employabilité de ses diplômés et de s'affirmer comme un pôle universitaire de référence, fondé sur l'innovation pédagogique, la professionnalisation des enseignements et la recherche de l'excellence.