Congo-Kinshasa: Retour progressif au calme à Masonji après un conflit coutumier

Un calme précaire règne depuis ce vendredi 3 juillet à Masonji, dans le territoire de Luilu (Lomami), après les violents affrontements survenus la veille entre deux groupes d'habitants.

Selon l'administrateur du territoire, les tensions ont éclaté après la désignation d'un nouveau chef de village par la notabilité locale, destinée à mettre fin à un intérim qui durait depuis près d'un an après le décès du précédent chef.

La situation s'est aggravée lorsque le chef de la chefferie des In Kanitshin a rejeté ce choix. Certains habitants accusent des notables d'être liés au mouvement Kamuina Nsapu, responsable par le passé de graves violences dans la région. Le chef de chefferie a alors proposé un autre candidat, ce qui a accentué les divisions.

Ces affrontements ont eu pour conséquence : 1 mort et plusieurs blessés non encore identifiés,, Incendie d'une centaine de maisons, Déplacement massif des habitants vers des zones jugées plus sûres.

Le ministre provincial de l'Intérieur a appelé la population à regagner leurs habitations et à reconstruire le village. Des éléments de la police ont été dépêchés sur place pour rétablir l'ordre et prévenir de nouvelles violences.