Congo-Kinshasa: Retour progressif au calme à Masonji après un conflit coutumier

3 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un calme précaire règne depuis ce vendredi 3 juillet à Masonji, dans le territoire de Luilu (Lomami), après les violents affrontements survenus la veille entre deux groupes d'habitants.

Selon l'administrateur du territoire, les tensions ont éclaté après la désignation d'un nouveau chef de village par la notabilité locale, destinée à mettre fin à un intérim qui durait depuis près d'un an après le décès du précédent chef.

La situation s'est aggravée lorsque le chef de la chefferie des In Kanitshin a rejeté ce choix. Certains habitants accusent des notables d'être liés au mouvement Kamuina Nsapu, responsable par le passé de graves violences dans la région. Le chef de chefferie a alors proposé un autre candidat, ce qui a accentué les divisions.

Ces affrontements ont eu pour conséquence : 1 mort et plusieurs blessés non encore identifiés,, Incendie d'une centaine de maisons, Déplacement massif des habitants vers des zones jugées plus sûres.

Le ministre provincial de l'Intérieur a appelé la population à regagner leurs habitations et à reconstruire le village. Des éléments de la police ont été dépêchés sur place pour rétablir l'ordre et prévenir de nouvelles violences.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.