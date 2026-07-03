Congo-Kinshasa: Réouverture du poste frontalier entre Goma et Gisenyi

Les postes frontaliers reliant la ville congolaise de Goma à la ville rwandaise de Gisenyi ont rouvert ce jeudi 2 juillet, après 47 jours de fermeture. Cette décision est motivée par l'absence de nouveaux cas confirmés d'Ebola à Goma, selon les autorités.

La réouverture marque un assouplissement des restrictions mises en place pour contenir la propagation du virus. Toutefois, elle reste conditionnée au respect strict des dispositions sanitaires aux postes de la Petite Barrière et de la Grande Barrière (Corniche) :

Contrôles sanitaires renforcés,

Respect des mesures barrières,

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Surveillance épidémiologique maintenue.

Une mesure saluée par la population

Des deux côtés de la frontière, la population a accueilli favorablement cette réouverture. Les échanges commerciaux et les déplacements quotidiens entre Goma, Gisenyi et d'autres destinations de la région d'Afrique de l'Est avaient été fortement ralentis pendant la fermeture.

Les autorités sanitaires congolaises maintiennent les activités de suivi des cas contacts et de sensibilisation communautaire pour prévenir toute résurgence. Du côté rwandais, le gouvernement affirme suivre de près l'évolution de la situation dans l'Est de la RDC et précise qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé sur son territoire.