Congo-Kinshasa: La Première ministre obtient la collaboration de la MONUSCO pour la paix et la riposte contre Ebola

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a échangé ce vendredi 3 juillet à Kinshasa avec le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC. Cette rencontre a porté sur deux axes majeurs : le processus de paix dans l'Est du pays et la riposte contre la résurgence d'Ebola en Ituri.

James Swan a indiqué avoir échangé avec la Cheffe du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité et sur les initiatives diplomatiques en cours, notamment : Le processus de Washington, Le processus de Doha, Les efforts de l'Union africaine pour restaurer la paix et protéger les civils.

Engagement renouvelé de la MONUSCO

Le chef de la Mission onusienne a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts de paix dans le cadre de son mandat, en insistant sur :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La protection des civils, La mise en oeuvre du cessez-le-feu, La nécessité d'une réponse coordonnée et alignée sur les priorités nationales.

Les échanges ont également porté sur la résurgence de l'épidémie d'Ebola. James Swan a précisé que la MONUSCO renforce sa présence sur le terrain, sécurise les opérations de santé et protège les équipes médicales, les travailleurs humanitaires et les infrastructures de santé.

Le Représentant spécial a salué la coopération entre le Gouvernement congolais et le système des Nations Unies, rappelant que seule une réponse concertée et décentralisée permettra de relever les défis sécuritaires et humanitaires.