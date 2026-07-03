Congo-Kinshasa: La Première ministre obtient la collaboration de la MONUSCO pour la paix et la riposte contre Ebola

3 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a échangé ce vendredi 3 juillet à Kinshasa avec le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC. Cette rencontre a porté sur deux axes majeurs : le processus de paix dans l'Est du pays et la riposte contre la résurgence d'Ebola en Ituri.

James Swan a indiqué avoir échangé avec la Cheffe du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité et sur les initiatives diplomatiques en cours, notamment : Le processus de Washington, Le processus de Doha, Les efforts de l'Union africaine pour restaurer la paix et protéger les civils.

Engagement renouvelé de la MONUSCO

Le chef de la Mission onusienne a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts de paix dans le cadre de son mandat, en insistant sur :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La protection des civils, La mise en oeuvre du cessez-le-feu, La nécessité d'une réponse coordonnée et alignée sur les priorités nationales.

Les échanges ont également porté sur la résurgence de l'épidémie d'Ebola. James Swan a précisé que la MONUSCO renforce sa présence sur le terrain, sécurise les opérations de santé et protège les équipes médicales, les travailleurs humanitaires et les infrastructures de santé.

Le Représentant spécial a salué la coopération entre le Gouvernement congolais et le système des Nations Unies, rappelant que seule une réponse concertée et décentralisée permettra de relever les défis sécuritaires et humanitaires.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.