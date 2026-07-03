Sénégal: Le ministère dévoile les ambitions du Foraess

Le ministre de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione a animé, jeudi 02 juillet 2026, à Dakar, une conférence de presse de présentation du Forum Africain de l'Economie sociale et Solidaire(Foraess) Dakar 2026, sous le thème : « Economie sociale et solidaire : Moteur de transition, d'inclusion et de convergence de l'Afrique.

La capitale sénégalaise va accueillir, du 7 au 9 juillet 2026, des délégations de 250 personnes, de 33 pays d'Afrique et du monde. Pour le ministre Alioune Dione, cette rencontre revêt une signification particulière qui permet de marquer encore une fois, la volonté de l'Etat du Sénégal de contribuer activement au renforcement et à la consolidation cette vision africaine de l'économie sociale et solidaire fondée sur la solidarité, la coopération et l'inclusion.

« Notre pays a joué un rôle majeur dans le plaidoyer international qui a conduit à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 777-281 reconnaissant l'Ess comme un levier essentiel de développement durable. Notre pays est l'un des cinq pays à détenir une loi d'orientation sociale relative à l'Ess », a rappelé le ministre.

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Poursuivant Dr Alioune Dione s'est réjoui du fait que le Sénégal est doté d'un cadre institutionnel dédié et d'une stratégie ambitieuse visant à en faire un moteur de transformation économique et social des terroirs. Pour Malick DIOP, président du comité d'organisation du Foraess, ce forum va battre le record en terme de participations avec beaucoup d'enjeux et de retombées aussi bien économiques que diplomatiques.

« En matière de relations Internationales, lorsque des pays se rencontrent pour discuter, cela consolide la coopération mais également le rayonnement du pays hôte. Il permet également de faire l'état des lieux et le point sur les engagements pris auparavant », a dit Malick Diop. Il a en outre, ajouté que le forum a le mérite de présenter un modèle des plus distinctifs par son caractère novateur.