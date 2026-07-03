Sénégal: Enseignement supérieur - Les sortants des ISEP désormais admis dans les établissements

Les apprenants sortant des Instituts supérieurs d'Enseignement professionnel (ISEP) sont désormais admis dans les établissements d'enseignement supérieur. L'information a été donnée vendredi par la Direction générale de l'Enseignement supérieur.

Les apprenants des ISEP sont maintenant éligibles au Diplôme supérieur d'Enseignement professionnel (DISEP). Conformément à l'article 26 de la loi d'orientation relative aux ISEP, le DISEP est un diplôme de l'Enseignement supérieur d'un niveau Bac + 2 ans.

« À l'examen des textes régissant les ISEP ainsi que de la réglementation applicable à l'Enseignement supérieur, aucune disposition n'interdit aux diplômés des ISEP de solliciter une admission dans une université ou tout autre établissement d'enseignement supérieur (EES) habilité pour l'obtention d'un diplôme de niveau équivalent ou de niveau Bac +3 », précise le texte de la Direction générale de l'Enseignement supérieur.

Des demandes nécessaires pour les titulaires des diplômes délivrés par les ISEP

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En conséquence, la même source indique que les titulaires des diplômes délivrés par les ISEP peuvent introduire des demandes de poursuivre d'études auprès des établissements de leur choix, conformément aux procédures en vigueur.

« Ces demandes sont appréciées de façon discrétionnaire par les instances des universités ou de tout autre EES chargées des questions pédagogiques conformément à l'autonomie qui est leur reconnue », poursuit le document.

D'après la même source, cette appréciation s'effectue sur la base de la réglementation applicable, des capacités d'accueil, des prérequis académiques, de la compatibilité des parcours de formation et des modalités pédagogiques propres à l'établissement.

Sur ce la tutelle souligne « aucune interdiction ne prévaut », dès lors légalement pour dénier aux titulaires de DiSEP le droit à poursuivre leurs études dans les EES en règle avec les standards de l'ANAQ-Sup. Les demandes d'accès sont examinées par les EES, dans le respect strict de leur autonomie et des règles qui régissent les conditions d'admission.