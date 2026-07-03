Afrique: Les ministres africains de l'Education en conclave au Malawi

Lilongwe, la capitale du Malawi accueillera la 3e édition de l'Africa foundational learning exchange (Flex 2026), une association qui lutte pour le développement de l'éducation en Afrique. La rencontre prévue du 15 au 17 juillet réunira plus de 500 délégués y compris les ministres africains de l'éducation pour faire le point sur les engagements pris en matière d'enseignement dans le continent.

Après la Sierra Léone en 2023 et Kigali en 2024, les responsables africains de l'éducation se réuniront à Lilongwe, au Malawi, du 15 au 17 juillet prochain, pour discuter des engagements pris concernant le secteur. La rencontre placée sur le thème : « Des engagements aux résultats : déployer l'apprentissage fondamental à grande échelle », entre dans le cadre des activités de l'association pour le développement de l'éducation en Afrique (Flex en anglais).

Une des plus grandes plateformes d'échanges sur l'apprentissage fondamental dans le continent, renseigne un communiqué qui nous est parvenu. Selon le document, l'événement réunira plus de 500 délégués dont des ministres en charge de l'éducation « pour le premier exercice public de redevabilité du continent sur l'apprentissage fondamental ».

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Il s'agira ensemble avec les acteurs du secteur, de faire le point sur les « progrès accomplis en vue d'éradiquer la pauvreté éducative sur le continent ainsi que les perspectives d'ici à 2035 ». « Les pays échangeront sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des engagements et des actions pris depuis le « Flex 2024 » qui s'est tenu au Rwanda », indique la source.

Pendant trois jours, les participants vont échanger leurs connaissances issues des efforts d'apprentissage sur le continent à travers une série de présentations, d'interventions d'experts, de tables rondes et de dialogues formels et informels. Ils vont planifier conjointement la voie à suivre pour mettre fin aux difficultés que rencontre le secteur de l'éducation dans le continent.

Cité dans le document, Bright Msaka, le ministre de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie du Malawi s'est félicité de la tenue de cette rencontre dans leur pays. « Nous sommes honorés d'accueillir l'Afrique à Flex 2026 à Lilongwe. Cela s'inscrit dans la continuité de l'engagement que nous avons pris à la fin de la rencontre de 2024 au Rwanda.

Cela reflète notre détermination commune à garantir que chaque enfant acquière les compétences fondamentales en matière d'éducation et d'alphabétisation qui lui ouvriront des opportunités tout au long de la vie », a soutenu le ministre.