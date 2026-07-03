Afrique: Mondial des Africains - Le Cap-Vert défie l'Argentine de Messi pour une place en huitièmes

Ce soir, à 22h GMT, le Cap-Vert vivra le plus grand rendez-vous de son histoire. Les Requins Bleus défieront l'Argentine, championne du monde en titre, au Hard Rock Stadium de Miami, avec l'ambition de poursuivre leur incroyable aventure et de créer un nouvel exploit dans cette Coupe du monde.

Un véritable choc entre David et Goliath. Une affiche déséquilibrée sur le papier mais qui fait déjà rêver tout un peuple. Il y a encore quelques semaines, personne n'imaginait les hommes de Bubista atteindre la phase à élimination directe. Pour leur toute première participation à une Coupe du monde, les Capverdiens ont pourtant déjoué tous les pronostics. Invaincus lors de la phase de groupes. Ils ont obtenu trois précieux matches nuls : 0-0 face à l'Espagne, 2-2 contre l'Uruguay et 0-0 devant l'Arabie saoudite.

Des résultats qui leur ont permis de terminer deuxième du groupe H devant le double champion du monde uruguayen, et de signer l'un des plus grands exploits de cette Coupe du monde. Cette qualification historique repose avant tout sur une incroyable force collective. À 40 ans, Vozinha est l'âme de cette sélection. Tel u ange-gardien, il multiplie les arrêts décisifs tout au long du premier tour notamment face à l'Espagne.

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Devant lui, Bubista a façonné une équipe disciplinée, solidaire et redoutable en contre-attaque, où chacun se bat pour l'autre. Ce parcours n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs années, la Fédération capverdienne s'appuie sur les joueurs de sa diaspora pour renforcer sa sélection.

Quatorze des vingt-six joueurs convoqués sont nés hors du Cap-Vert. Une méthode originale qui porte aujourd'hui ses fruits. Les voici en seizièmes de finale prêt à affronter les champions du monde en titre, l'Argentine. Première de son groupe, l'Albiceleste a parfaitement négocié son premier tour et aborde ce rendez-vous avec le statut de grande favorite.

Mais les coéquipiers de Lionel Messi savent aussi que cette équipe capverdienne joue sans pression car elle n'a absolument rien à perdre. Au Cap-Vert, personne ne veut considérer ce match comme une simple récompense. Le sélectionneur l'a rappelé « cette aventure est aussi l'occasion de faire connaître notre pays au monde entier.

Et tant que le coup de sifflet final n'aura pas retenti, mes joueurs continueront de croire à leur étoile ». Deroy Duarte, élu Homme du match face à l'Arabie saoudite, résume parfaitement l'état d'esprit des Requins Bleus : « Franchement, c'est irréel. On a l'impression d'être dans un rêve. C'est l'Argentine. Ce sera difficile, mais il faut y croire. Tout est possible. »

Le football adore ces histoires que personne n'ose imaginer et le vendredi 3 juillet à 22h Gmt à Miami, le Cap-Vert aura rendez-vous avec son destin. Face au champion du monde en titre, les Requins Bleus tenteront d'écrire un nouveau chapitre de leur incroyable conte de fées.