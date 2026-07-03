Sénégal: Coopération Sénégal-Espagne - La gendarmerie nationale décore des personnels de la Guardia Civil

Ce jeudi 2 juillet 2026, la coopération opérationnelle entre Dakar et Madrid s'est renforcé. La gendarmerie nationale du Sénégal a organisé une cérémonie solennelle de remise de décoration à plusieurs personnels de la Guardia Civil espagnole en reconnaissance leur contribution bilatérale.

La cérémonie s'est tenue au siège de la gendarmerie nationale, sous la coprésidence de l'Ambassadrice du Royaume d'Espagne au Sénégal et du Général de division Martin Faye, Haute-commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire.

Les deux autorités ont tour à tour magnifié le caractère « hautement symbolique » de cette activité. Elles ont salué la solidité du partenariat qui unit les deux institutions, fondé sur la confiance mutuelle et l'efficacité opérationnelle.

Un accent particulier a été mis sur la volonté commune des deux pays de conjuguer leurs efforts face aux défis sécuritaires partagés. La migration irrégulière, premier rang de ces menaces transnationales, est resté au coeur des échanges.

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Ce moment de la cérémonie est l'échange des cadeaux entre le haut-commandant de la Gendarmerie et madame l'Ambassadrice d'Espagne. S'en est suivie la remise effective des décorations aux récipiendaires de la Guardia Civil par le Général de la division.

A Travers cette distinction, la gendarmerie nationale a voulu saluer l'engagement, la disponibilité et l'expertise des officiers espagnols qui accompagnent le Sénégal dans le renforcement des de ses capacités.

Renforcer la coopération entre les deux parties

En clôturant la cérémonie, les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à approfondir d'avantage la coopération. Dans un contexte sécuritaire marqué par la montée des phénomènes transnationaux, Dakar et Madrid plaident pour une réponse « concertée et solidaire entre nation partenaires ».

Cette cérémonie confirme ainsi l'excellence des relations entre la gendarmerie du Sénégal et la Guardia Civil, deux institutions soeurs unies par la même mission : garantir la sécurité des populations.