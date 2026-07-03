Ile Maurice: Une invitation à replonger dans les plus belles mélodies de Mukesh

Les mélomanes et les passionnés de musique indienne auront l'occasion de vivre un moment de pure nostalgie les 4 et 6 septembre au Caudan Arts Centre, à travers deux concerts exceptionnels de Mukhtar Shah, largement reconnu comme «la voix de Mukesh». Après le succès de ses prestations à Maurice en 2024, qui avaient marqué le public par leur intensité et leur qualité musicale, Immedia propose un nouveau rendez-vous sous le signe de l'émotion et des grands classiques de Bollywood avec le spectacle intitulé Mukhtar sings Mukesh.

Lors d'une conférence de presse tenue le 24 juin au Caudan Arts Centre, Rama Poonoosamy, directeur d'Immedia, a présenté les détails de cette nouvelle édition et rappelé l'engouement suscité par les concerts précédents. Face à cet accueil chaleureux du public mauricien, deux nouvelles représentations ont été programmées cette année. Les concerts auront lieu le vendredi 4 septembre à 19 h 30 et le dimanche 6 septembre à 15 h 30. Chaque spectacle, d'une durée d'environ trois heures, propose un véritable voyage musical à travers les plus grands succès de Mukesh, figure emblématique de l'âge d'or du cinéma indien.

Mukhtar Shah s'est forgé une réputation internationale grâce à sa capacité à reproduire avec une grande fidélité la voix, l'émotion et le style du légendaire chanteur. Ses interprétations permettent de revivre des chansons intemporelles qui continuent de toucher plusieurs générations de spectateurs. Pour cette édition, il sera accompagné d'un groupe de talentueux musiciens mauriciens, offrant ainsi une belle collaboration entre artistes locaux et internationaux. Ensemble, ils promettent un spectacle riche en émotions et en qualité musicale.

Le projet, mis en avant à travers l'affiche officielle de cette édition, est conçu et géré par Immedia, avec la direction musicale assurée par Vijay Munisamy. Les billets sont en vente au prix de Rs 1 200 pour l'orchestre et Rs 900 pour le balcon au Caudan Arts Centre. Mukhtar Shah séjournera à l'hôtel Le Labourdonnais Waterfront durant sa visite à Maurice avant de regagner l'Inde le 8 septembre.

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Soutenu par plusieurs partenaires du secteur privé et des médias, l'événement bénéficie d'un large appui institutionnel et commercial. Ce rendez-vous musical s'annonce comme une véritable plongée dans la nostalgie des plus grands classiques de Bollywood, invitant le public mauricien à venir nombreux partager ces moments d'émotion et de souvenirs avec Mukhtar Shah.