Ile Maurice: We-Connect - IA, talents et géopolitique au menu

L'intelligence artificielle (IA), les enjeux liés aux talents et les recompositions géopolitiques ont structuré les échanges de la cinquième édition de WE-CONNECT, la plateforme de réseautage du Mauritius Institute of Directors (MIoD), tenue le 30 juin au Suffren Hotel & Marina, à Port-Louis. L'événement, réservé aux membres de l'institut - dirigeants, administrateurs et cadres -, portait sur le thème Leading Through Global Change: How AI, Talent and Geopolitics are reshaping business in Mauritius.

Dans ce cadre, deux experts du Boston Consulting Group (BCG), Trudi Makhaya, partenaire au bureau de Johannesburg, et Toivo Hensgens, partenaire au bureau de Nairobi, ont pris part aux échanges. La directrice générale du MIoD, Sheila Ujoodha, a souligné que cette cinquième édition vise à offrir aux membres un accès à des expertises internationales de référence.

Lors de son intervention, Trudi Makhaya a insisté sur le rôle désormais central de la géopolitique dans les stratégies d'entreprise. Selon elle, les évolutions des relations internationales influencent directement le commerce mondial, les flux d'investissement et la compétitivité des économies. Dans ce contexte, les conseils d'administration, notamment à Maurice, doivent intégrer ces incertitudes dans leurs choix stratégiques, qu'il s'agisse de l'allocation de capital, du positionnement sur les marchés ou de la résilience organisationnelle.

De son côté, Toivo Hensgens s'est penché sur les effets de l'IA sur le monde du travail. Il a expliqué que ces technologies transforment les métiers, les compétences et les trajectoires professionnelles, plaçant la gestion des talents au coeur des préoccupations de gouvernance. Il estime que le pays devra adapter ses modèles de formation et d'organisation afin de répondre aux exigences d'un environnement économique en mutation technologique.

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Le MIoD et le BCG poursuivent leur collaboration à travers une série de rencontres destinées aux acteurs économiques. Les 1eᣴ et 2 juillet, les deux experts ont animé des sessions consacrées respectivement aux enjeux géopolitiques mondiaux et aux transformations du marché du travail liées à l'IA.