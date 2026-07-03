Sénégal: Prévention des inondations - Le Premier ministre ordonne de boucler les travaux d'assainissement avant la fin de ce mois

Dakar — Le Premier ministre a demandé aux ministres concernés, vendredi, à Dakar, de faire en sorte que les travaux d'assainissement destinés à la prévention des inondations soient achevés avant la fin du mois de juillet.

Il leur a dit de faire de même pour le curage des réseaux de drainage des eaux de pluie, selon un document du secrétariat général du gouvernement parvenu à l'APS.

D'après la même source, Ahmadou Al Aminou Lo a fait ces recommandations à plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres chargés de l'Assainissement, des Infrastructures, de l'Urbanisme, de l'Intérieur et de l'Environnement, lors d'un conseil interministériel sur "la prévention et la gestion des inondations".

Il les a appelés à prendre les mesures idoines pour prévenir les risques d'électrocution liés aux inondations et à lui transmettre "une note" d'information sur les risques identifiés et les mesures préconisées.

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M. Lo recommande aux mêmes ministres d'assurer la collecte et la gestion des ordures ménagères pour éviter qu'elles atterrissent dans les canaux de drainage".

Il leur a demandé aussi de "renforcer la communication et la sensibilisation sur les zones à risque et les comportements à adopter".

Ahmadou Al Aminou Lo veut que soient mis en place des dispositifs de pompage à gros débit et de petites motopompes partout où le besoin se fera sentir.

Il appelle les services concernés à "assurer l'alimentation électrique continue des stations de pompage, par l'installation des descentes électriques requises, en garantissant le bon fonctionnement de l'ensemble des stations de pompage, qui devront être mises hors délestage pendant l'hivernage".

"Concernant les ouvrages d'assainissement destinés à l'évacuation des eaux pluviales, le ministre chargé de l'Énergie examinera les modalités [nécessaires] pour différer toutes les factures impayées à la fin de l'hivernage", rapporte le secrétariat général du gouvernement en citant le Premier ministre.

La prévention des inondations est confrontée à des "contraintes majeures", dont "la faiblesse du maillage territorial en équipements de prévision et de surveillance", signale la même source.

Plus de la moitié sur des 240 stations pluviométriques installées par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie n'est plus "fonctionnelle", ajoute-t-elle, estimant que le non-fonctionnement de ces équipements "limite la capacité de suivi" des risques d'inondation.