Sénégal: Ziguinchor - Les sorties du 'Kankourang' désormais réglementées

Ziguinchor — Le préfet de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a pris un arrêté portant réglementation des sorties du Kankourang et des manifestations culturelles communément appelées "Diambadong", avec comme mesure phare la création d'un comité de contrôle et de supervision.

Selon l'arrêté, il est créé un comité de contrôle et de supervision chargé de prévenir les violences et troubles à l'ordre public, tout en sauvegardant le patrimoine culturel lié à ces manifestations.

Placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, ce comité regroupe des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que des élus locaux

Des représentants de quartiers, des structures de jeunesse et de femmes, des communautés, des associations culturelles, des guides religieux et des communicateurs traditionnels vont également siéger au sein dudit comité.

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L'arrêté rend obligatoire la déclaration préalable des sorties du Kankourang et des "Diambadong", à déposer auprès du préfet entre trois et quinze jours avant la manifestation.

Il précise que ces activités sont, jusqu'à nouvel ordre, limitées aux mois d'août et de septembre, organisées les week-ends, entre 6 heures et 18 heures.

Le texte interdit également le port d'armes blanches ou de tout objet pouvant servir d'arme, à l'exception du Kankourang, et proscrit certaines pratiques rituelles, notamment le "Fanikendo" et le "Sibondo", en amont du "Kouyamba".

Le préfet charge le commissaire central de Ziguinchor de l'exécution de cette mesure, qui sera communiquée et publiée partout où besoin sera.