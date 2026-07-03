Sénégal: Le Caucus des Femmes Parlementaires officiellement lancé pour renforcer le leadership féminin

3 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Collectif des Femmes Parlementaires (CFP), en partenariat avec ONU-Femmes, a procédé, vendredi à Dakar, au lancement officiel du Caucus des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale, au terme de deux jours de travaux consacrés à la validation de ses documents fondateurs.

Présidée par le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, la cérémonie marque la mise en place d'un cadre transpartisan destiné à renforcer le leadership des élues, à promouvoir l'égalité entre les sexes et à favoriser une meilleure intégration de la dimension genre dans l'élaboration des politiques publiques.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.