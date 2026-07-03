Sénégal: Le Caucus des Femmes Parlementaires officiellement lancé pour renforcer le leadership féminin

Collectif des Femmes Parlementaires (CFP), en partenariat avec ONU-Femmes, a procédé, vendredi à Dakar, au lancement officiel du Caucus des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale, au terme de deux jours de travaux consacrés à la validation de ses documents fondateurs.

Présidée par le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, la cérémonie marque la mise en place d'un cadre transpartisan destiné à renforcer le leadership des élues, à promouvoir l'égalité entre les sexes et à favoriser une meilleure intégration de la dimension genre dans l'élaboration des politiques publiques.