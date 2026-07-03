Afrique: L'OMS ajoute le premier test de diagnostic de la maladie d'Ebola causée par le virus Bundibugyo à son protocole d'autorisation d'utilisation d'urgence

communiqué de presse

Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a ajouté le premier test de diagnostic moléculaire du virus Bundibugyo (BDBV) à son protocole d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUL). Ce test détecte le virus en identifiant son matériel génétique dans des échantillons de sang, et permet ainsi de confirmer l'infection rapidement et avec précision.

Le protocole EUL consiste à évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité de produits de santé essentiels sur la base des données disponibles, tout en veillant à ce qu'ils respectent les normes internationales minimales et répondent aux besoins des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Avec ce mécanisme, l'OMS vise à donner plus rapidement accès à des outils de diagnostic fiables pour une détection précoce des cas, des soins cliniques rapides, la surveillance des maladies et une riposte efficace aux épidémies. Le protocole EUL appuie en outre les organismes d'achat des Nations Unies et les gouvernements dans la prise de décisions éclairées concernant l'achat et l'utilisation de ces produits en situation d'urgence de santé publique.

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« Les situations d'urgence sanitaire exigent non seulement de la rapidité, mais aussi la certitude que les produits de santé utilisés répondent aux normes en matière de qualité, d'innocuité et d'efficacité », a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, Sous-Directrice générale de l'OMS chargée des systèmes de santé, de l'accès et des données. « Lors d'une épidémie à évolution rapide, l'accès en temps utile à des tests de diagnostic de qualité garantie peut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la transmission. Grâce à cette autorisation d'utilisation d'urgence, l'OMS permet aux pays d'accéder plus rapidement à des outils de diagnostic fiables avec lesquels ils peuvent riposter plus efficacement. »

Le 17 mai 2026, le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l'épidémie de maladie d'Ebola causée par le virus Bundibugyo en République démocratique du Congo, avec des cas en Ouganda, constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Moins de deux semaines plus tard, l'OMS a appelé les fabricants de produits de diagnostic in vitro du virus Bundibugyo à manifester leur intérêt concernant le protocole EUL.

Cette autorisation d'utilisation d'urgence intervient à un moment critique, alors que les pays luttent contre la plus vaste épidémie de maladie d'Ebola causée par le BDBV jamais enregistrée et qui continue de se propager. À ce jour, 1406 cas confirmés en laboratoire et 438 décès ont été signalés rien qu'en République démocratique du Congo.

Avec le soutien de l'OMS et des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique), la capacité de tests en laboratoire s'est accrue, passant d'un nombre limité de sites - principalement l'Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa et Goma, pour une capacité combinée estimée à environ 200 à 400 tests par jour - à un réseau plus large de 10 laboratoires répartis dans les provinces concernées, avec une capacité rapportée de plus de 2000 tests par jour. Un diagnostic rapide et fiable reste essentiel pour détecter les cas à un stade précoce, orienter la prise en charge des patients et patientes en temps opportun, interrompre la transmission et permettre de lutter contre les flambées épidémiques.

L'OMS continue de collaborer étroitement avec les fabricants, les partenaires mondiaux et les pays afin d'améliorer la disponibilité et l'accès à des produits sûrs, efficaces et de qualité garantie qui sauvent des vies. D'autres demandes concernant des produits de diagnostic in vitro du virus Bundibugyo soumises par l'intermédiaire de la procédure EUL sont actuellement en cours d'examen.

Parallèlement, l'OMS et les CDC-Afrique, avec des partenaires tels que PATH (Program for Appropriate Technology in Health), FIND (Fondation pour des outils diagnostiques nouveaux et novateurs) et CHAI (The Clinton Health Access Initiative, Inc.), et avec le soutien d'Unitaid, mettent sur pied une plateforme de validation conjointe qui permettra d'évaluer rapidement l'efficacité de divers produits de diagnostic, notamment des tests moléculaires en laboratoire, des tests moléculaires à proximité du lieu de soins et des tests antigéniques de diagnostic rapide. La plateforme produira des preuves cliniques essentielles sur l'efficacité de ces produits dans des situations d'épidémie.

La maladie à virus Bundibugyo est une maladie grave, souvent mortelle, causée par le BDBV, l'une des trois espèces de virus Ebola connues pour provoquer des épidémies de grande ampleur chez l'humain. Le virus peut se transmettre de l'animal à l'être humain, puis d'une personne à une autre par contact avec une personne malade ou décédée ainsi qu'avec les liquides biologiques infectés de cette personne, et des surfaces ou des objets contaminés par ces liquides.

Pour en savoir plus sur les demandes d'autorisation d'utilisation d'urgence de produits de diagnostic in vitro pour la détection des acides nucléiques du BDBV qui ont été déposées jusqu'à présent, veuillez consulter ces pages Web de l'OMS.

À propos de l'OMS

Consacrée au bien-être de toutes et de tous et guidée par la science, l'Organisation mondiale de la Santé est la cheffe de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu'elle se trouve, la chance de mener une vie sûre et en bonne santé.

Elle est l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Notre mission est d'aider les pays à promouvoir, garantir et protéger la santé.

« Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science », le thème de la Journée mondiale de la Santé 2026 marque le coup d'envoi d'une campagne d'un an visant à mettre en avant la science comme fondement de la protection de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale.