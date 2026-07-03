Tunisie: Hajj 2027 - Le pays lance officiellement les préparatifs

La Commission nationale du Hajj et de la Omra s'est réunie jeudi au siège du ministère des Affaires religieuses, sous la présidence du ministre Ahmed Bouhali, en présence du PDG de la Société des services nationaux et des résidences, Issam Hammami, de la cheffe de cabinet, Ghofrane Sahli, ainsi que de représentants des ministères concernés et des différentes structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage.

La réunion a été consacrée à une évaluation globale du déroulement de la saison du Hajj 1447 H (2026). Les participants ont, à cette occasion, examiné les premiers résultats d'une enquête de satisfaction portant sur les prestations fournies aux pèlerins tunisiens, les principaux indicateurs de satisfaction ainsi que les observations et recommandations destinées à améliorer l'organisation, la logistique et la qualité des services.

À cette occasion, le ministre a appelé l'ensemble des intervenants à poursuivre une démarche d'évaluation et d'amélioration continues, en proposant des initiatives concrètes et des solutions innovantes afin d'optimiser l'organisation des prochaines saisons. Il a souligné que la réussite du pèlerinage repose sur une coordination étroite entre toutes les parties concernées.

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La commission a également examiné les nouvelles dispositions prévues pour la saison du Hajj 1448 H (2027), visant à optimiser l'organisation des différentes étapes du pèlerinage, à simplifier les procédures et à améliorer les services destinés aux pèlerins.

Les participants ont, par ailleurs, passé en revue les critères techniques relatifs aux prestations et aux hébergements à La Mecque et à Médine, insistant sur le respect des normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de confort.

La réunion a aussi porté sur le partenariat entre le ministère des Affaires religieuses et La Poste tunisienne, dans le cadre de la numérisation des services et de la modernisation des procédures administratives et financières liées à l'organisation du Hajj.

Enfin, la commission a présenté le calendrier de la saison 1448 H / 2027, détaillant les différentes étapes administratives, organisationnelles et logistiques ainsi que les échéances prévues.

À l'issue de la réunion, le ministre des Affaires religieuses a officiellement donné le coup d'envoi des préparatifs du Hajj 2027.