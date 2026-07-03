Tunisie: '260 dinars par mois' - L'UGTT alerte sur la précarité de milliers de retraités

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le département de la Protection sociale et du Secteur informel relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a estimé, vendredi, que la décision de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de ne pas relever les pensions minimales, qui ne dépassent pas 260 dinars par mois pour des milliers de retraités, aggraverait la précarité d'une importante frange de la société et accentuerait les inégalités ainsi que la pauvreté.

Il a indiqué, dans un communiqué, que les bénéficiaires des pensions minimales ne sont pas les seuls à avoir été exclus de cette revalorisation.

Cette exclusion concerne également d'autres catégories, notamment les affiliés travaillant à l'étranger ainsi que les personnes sorties à la retraite à partir du 1er janvier 2026.

Le département a également relevé que certaines pensions minimales servies par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) ont été revues à la baisse, « sans aucune justification logique ou juridique ni explication objective et convaincante », selon le communiqué.

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Il a, en outre, signalé que ces décisions interviennent dans un contexte marqué par la dégradation de la qualité des services publics et le manque de visibilité des politiques adoptées, caractérisé notamment par la hausse des prix et du pouvoir d'achat, les pénuries de médicaments et le mécontentement des prestataires de santé, tels que les pharmaciens, les biologistes et plusieurs autres professionnels en raison du non-paiement de leurs créances par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

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