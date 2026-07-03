Tunisie: EST / Mercato - L'exode des cadres ?

Le dernier à être sollicité est Kouceila Boualia, sur les tablettes du CR Belouizdad qui a émis une première offre.

Mohamed Amine Ben Hmida parti à Al-Hazem, Yassine Meriah engagé par le Club Africain, Yan Sasse quitte le club après trois ans de bons et loyaux services tout comme Ogbelu, sans compter Mohamed Wael Derbali et Ghaith Ouahabi que l'Espérance a décidé de ne pas prolonger : assistons-nous à un exode des cadres de l'Espérance, sachant que le dernier à avoir été sollicité est Kouceila Boualia, sur le radar du CR Belouizdad ? Par ailleurs, le club algérien, entraîné par Nabil Maaloul, a émis une première offre. On parle aussi d'une offre émanant d'un club émirati pour s'octroyer les services de l'ailier droit algérien, lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2029.

11 buts et 3 passes décisives

Selon les bruits de couloir, la direction de l'Espérance s'apprête à refuser l'offre du CS Belouizdad. C'est que Laurentiu Reghecampf ne veut pas que l'ossature de l'équipe soit touchée. En ce sens, Kouceila Boualia, dont les statistiques la saison dernière sont plutôt bonnes (11 buts et 3 passes décisives), reste une arme de choix, un atout pour l'entraîneur "sang et or" sur le couloir droit.

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Un autre attaquant est censé poursuivre l'aventure également sous les couleurs "sang et or'. Il s'agit de l'avant-centre franco-ivoirien, Florian Danho. Puissant et explosif, Danho n'est pas suffisamment efficace dans les 20 derniers mètres, lui qui a raté beaucoup d'occasions de scorer. Un travail spécifique devant les buts sera certainement bénéfique pour cet attaquant de 26 ans dont le contrat court jusqu'au 30 juin 2028.

Bref, faire le grand ménage sera une bonne chose pour mieux préparer l'équipe en prévision de la prochaine saison, mais à condition de ne pas la vider non plus. En ce sens, la Commission du recrutement et du suivi a renouvelé les contrats de Hamza Jelassi et Mohamed Ben Ali. Pour rappel, Ben Ali rempile pour deux ans, alors que Jelassi prolonge pour une année.

Ceci dit, c'est à Laurentiu Reghecampf que revient la décision d'arrêter la liste des départs et des arrivées. Cela ne peut se faire qu'après la première phase de préparation qui permettra au technicien roumain d'évaluer les dispositions des uns et des autres. Voir aussi certains joueurs à l'oeuvre lors des matchs amicaux, afin d'avoir une idée plus claire, n'est pas à exclure non plus.

Une chose est sûre : Laurentiu Reghecampf n'a pas intérêt à chambarder l'équipe et tient à conserver au moins un à deux joueurs cadres par compartiment, sachant qu'en défense, Béchir Ben Saïd est annoncé sur le départ et Mohamed Amine Tougaï est toujours suspendu pour 12 mois, en attendant de voir sa sanction écourtée en appel.