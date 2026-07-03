Prêté ces derniers mois au SW Bregen, auteur d'un but et de quatre passes décisives en deuxième division autrichienne, Bonaventure Lendambi ne retournera finalement pas dans son club nigérian du FC Grassrunners.

En effet, l'attaquant international congolais (Deux sélections) s'est engagé en faveur du SK Vasteras, actuel 11e de première division suédoise.

L'ancien joueur de l'AS Jeunesse unie de Kintélé a signé un contrat de trois ans avec l'ancien club de Ravy Tsouka Dozi. Lendambi, qui a signé son contrat le 1er juillet, attend désormais son permis de travail.

Quant à Jérémie Mounsesse, il va découvrir la Ligue Europa. Le défenseur international U20 s'est engagé en faveur du SCU Torreense, avec lequel il a signé un contrat de trois ans. Troisième de Liga Portugal 2, Torreense vise la montée en Liga Sagres cette saison. L'an dernier, le natif de l'Essonne évoluait à Quevilly-Rouen-Métropole, en National 1.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Arrivé l'été dernier en Normandie, en provenance du centre de formation de Lyon, Mounsesse avait disputé vingt-cinq matches, dont vingt-deux comme titulaire.

Il ne croisera donc pas Warren Tchimbembé qui va tenter de se relancer au sein du club normand, en Ligue 3 (Ex National 1).

Dans le creux de la vague depuis plusieurs saisons, le milieu de 28 ans, formé à l'Estac Troyes, s'est engagé pour une saison.

La saison dernière, Tchimbembé avait rejoint le club macédonien du Vardar Skopje, avec lequel il a pris part à sept matches de championnat, pour un but, avant de résilier son contrat en décembre 2025.

Dans l'entrejeu normand, il sera en concurrence avec Natanaël Bouékou.