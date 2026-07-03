Congo-Brazzaville: Inclusion financière - La BSCA se dote d'un véhicule bancaire mobile à Pointe-Noire

Le véhicule bancaire mobile de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA) a été présenté, le 2 juillet, au préfet de Pointe-Noire, Cébert Ibocko-Onanga, par le directeur de l'agence de cette banque dans la ville, Yannick Itoua.

Pour Yannick Itoua, l'objectif affiché par la banque est très simple. Le véhicule bancaire mobile renvoie à la banque sa mission d'acteur de développement et d'inclusion financière pour le Congo. C'est une solution innovante conçue pour rapprocher les services financiers de la population éloignée ou mal desservie par les agences traditionnelles. A travers des véhicules équipés ou des points mobiles sécurisés, cette banque devient plus accessible à tous et partout. En dix ans, elle a réussi à devenir un acteur majeur de l'industrie financière dans le pays.

La BSCA, a-t-il poursuivi, prévoit d'étendre son action pour ne pas seulement se focaliser sur les grands projets, mais aussi être un acteur majeur de l'inclusion financière, c'est-à-dire aller vers les foyers qui ne bénéficient pas encore des différents services financiers. Il s'agit donc de démocratiser l'usage des services, le compte, la carte, et autres qui apportent plus de sécurité, une meilleure gestion. C'est aussi une capacité pour l'économie congolaise de collecter davantage l'épargne qui sera réinjectée dans le circuit permettant de créer un cercle vertueux propice au développement du pays.

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« Je remercie la direction générale de la banque qui a insisté que les services de celle-ci soient disponibles dans les grandes agglomérations, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo, de manière à étendre ses services. La BSCA partage aujourd'hui la première place à la fois en dépôt et en crédit avec une autre banque. Ce véhicule bancaire mobile est un véritable instrument d'inclusion financière, c'est la banque pour tous, il permet de rapprocher plus facilement la population de la banque afin que cette dernière bénéficie des différents services qu'elle offre . Aujourd'hui, le taux de bancarisation au Congo est de moins de 30%, ce qui explique que, dans notre pays, 70% de foyers n'ont pas encore accès aux services bancaires », a-t-il signifié.

Le préfet de Pointe-Noire a estimé cette initiative de la banque permet de faciliter le quotidien des citoyens. Il s'agit d'un véhicule qui transporte les services financiers à domicile. En sa connaissance, cette banque est la première en République du Congo à prendre une telle initiative. « C'est donc l'occasion de féliciter la BSCA qui se donne le plaisir de servir le client à domicile. Il faut que les gens apprennent à garder l'argent dans des structures appropriées, cela offre à ces derniers plus de garantie et plus d'assurance », a indiqué Cébert Ibocko-Onanga.

Signalons que ce véhicule offre divers services financiers de qualité aux usagers, notamment l'ouverture de compte, les dépôts et les retraits, la mise à disposition GAB/DAB, des virements et des consultations.