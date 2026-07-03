Tunisie: JAOU Tunis/BIM'26 - La Caserne d'El Attarine dans la Médina de Tunis abritera l'exposition internationale « Becoming the Ocean »

TUNIS — L'exposition internationale « Becoming the Ocean », déclinaison de la Biennale de l'Image en Mouvement 2026 (BIM'26), se tiendra du 24 octobre au 22 novembre 2026 à la Caserne El Attarine, située au coeur de la Médina de Tunis, ont annoncé vendredi les organisateurs, la Fondation Kamel Lazaar (KLF), basée à Genève et Tunis, et le Centre d'Art Contemporain Genève (Suisse).

Cette manifestation culturelle majeure s'inscrit dans le cadre de la huitième édition du festival JAOU Tunis, qui se déroulera globalement du 14 octobre au 15 novembre 2026. La collaboration intercontinentale marque un tournant historique pour la biennale fondée à Genève en 1985 puisqu'il s'agit de sa toute première édition organisée hors de Suisse. Après son inauguration dans la capitale tunisienne, l'événement poursuivra un parcours itinérant international qui fera escale à Genève, Venise et Bruxelles.

L'exposition, dont le commissariat est assuré conjointement par Lina Lazaar (vice-présidente de la KLF) et Andrea Bellini (directeur de l'institution suisse), rassemble seize artistes émergents et établis originaires d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine, d'Asie et de leurs diasporas. Chaque créateur invité présentera une oeuvre inédite, intégralement soutenue par un budget de production institutionnel et l'octroi d'honoraires.

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La liste officielle des artistes sélectionnés comprend : Tabarak Allah Abbas, Younès Ben Slimane, Mona Benyamin, S.A. Chavarría, Leena Habiballa, Roman Selim Khereddine, Zein Majali, Alaa Mansour, Paulo Nazareth, Diane Severin Nguyen, Liv Schulman, Hildegard Titus, Natasha Tontey, Castiel Vitorino Brasileiro, Hajra Waheed et Sarah Zeryab. Le Centre d'Art Contemporain de Genève a par ailleurs déjà partagé un aperçu des travaux préliminaires menés en amont par le plasticien tunisien Younès Ben Slimane et l'artiste palestinienne Mona Benyamin.

Le comité de sélection international réunit Mohamed Almusibli, Shumon Basar, Fatma Cheffi, Adam HajYahia, Xue Tan et Eyal Weizman, aux côtés des deux commissaires.

Selon la note d'intention commune, le projet investit le concept psychologique d'« extinction burst » (pic d'extinction), terme qui désigne l'intensification temporaire d'un comportement juste avant sa disparition. Le parcours artistique explore la résilience des structures face au durcissement des frontières, à l'expansion de la surveillance, à l'accélération de la crise écologique et à la résurgence des logiques coloniales.

Le titre de la biennale, « Becoming the Ocean » (Devenir l'océan), fait référence à un texte attribué à l'écrivain et poète libano-américain Gibran Khalil Gibran. Cette allégorie poétique met en scène un fleuve craignant l'annihilation à l'approche de la mer, avant de réaliser que sa traversée constitue une expansion et une inscription dans une interdépendance globale comme condition de survie.

L'investissement de la Caserne El Attarine, un ancien édifice militaire datant du XIXe siècle, entend faire résonner des démarches artistiques façonnées par les conflits, les migrations, les transformations technologiques et les luttes mémorielles avec l'histoire même du site historique de la Médina, selon les coorganisateurs.

À travers ce partenariat, les deux institutions culturelles partenaires ambitionnent d'établir une nouvelle plateforme ambitieuse sur le continent africain, pérennisant un espace d'investigation critique et de dialogue transrégional entre les scènes artistiques du Sud global et de leurs diasporas.

L'événement sera doublé de programmes publics dédiés et d'une publication finale coéditée par les deux partenaires, tunisien et suisse.