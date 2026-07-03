Gabon: Les coopératives agricoles et les associations des commerçants de Lébamba offrent les fruits de leur travail à la Première Dame

Recevoir est un privilège, mais savoir remercier est une noblesse. À Lébamba, en marge de la cérémonie de remise des équipements agricoles, une véritable leçon de vie s'est écrite sous les regards admiratifs des invités.

Loin de se contenter d'accueillir avec reconnaissance les équipements mis à leur disposition, les coopératives et associations du département de la Louetsi-Wano ont tenu à répondre à cet élan de solidarité par un geste aussi symbolique qu'émouvant.

Réunis comme un seul homme, les membres des coopératives et associations, notamment Retour à la Terre, les SCOOP coopératives, le Groupe des Planteurs Louvanois, l'Association des commerçants de Lébamba, l'Association du troisième âge et l'Association des veuves de la Louetsi-Wano, ont offert à la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, ainsi qu'à sa délégation, les fruits de leur travail :

manioc, tubercules, légumes, régimes de bananes et autres produits vivriers fraîchement récoltés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de leur valeur matérielle, ces présents traduisaient une reconnaissance sincère envers celle que les populations considèrent comme une fille, une soeur, une tante ou une nièce, pour son engagement en faveur du développement économique et social de la Louetsi-Wano.

Par ce geste, les producteurs ont rappelé une vérité simple : la terre récompense toujours celles et ceux qui la travaillent avec courage, patience et détermination.

Au nom des bénéficiaires, le ministre des Travaux publics, Edgard Moukoumbi, porte-parole de circonstance, a exprimé toute la gratitude des populations.

À Lébamba, les coopératives ont ainsi démontré que la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on reçoit, mais surtout dans ce que l'on est capable de partager.

Car lorsque la générosité rencontre la reconnaissance, ce sont l'espoir, la dignité et le développement de toute une communauté qui prennent racine. Voilà sans doute la plus belle récolte de l'année.