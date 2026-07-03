Gabon: Championnat national U15 - Pierre Alain Mounguengui rassure, le dispositif est entièrement opérationnel

Le grand rendez-vous du football des jeunes est lancé à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Le stade Jean Nkoumou accueille la phase finale du championnat national U15, qui réunit pendant une semaine les meilleures sélections des neuf provinces du Gabon. Cette compétition constitue une étape majeure dans la détection des futurs talents du football gabonais.

À la veille du coup d'envoi, la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), par la voix du président de la commission d'organisation, Michel Minko, a assuré que toutes les dispositions logistiques avaient été prises pour garantir le bon déroulement de l'événement. Huit sélections étaient déjà présentes à Lambaréné, tandis que celle du Haut-Ogooué était attendue dans les heures suivantes, son retard étant lié à des contraintes de déplacement.

Le président de la FEGAFOOT, Pierre Alain Mounguengui, s'est lui aussi voulu rassurant. Il affirme que tout le dispositif est entièrement opérationnel et que toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de cette phase finale. Il souligne également l'importance de cette compétition, véritable vivier pour le football national, qui permettra à la Direction Technique Nationale d'identifier les meilleurs jeunes talents appelés à représenter demain les couleurs du Gabon.

Sur le plan sportif, cette phase finale rassemble les meilleurs joueurs issus des championnats provinciaux U15. L'objectif de la FEGAFOOT est de constituer un vivier de qualité en vue de la future sélection nationale des moins de 15 ans.

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La Fédération a également posé un geste fort en désignant l'ancien international Guy Anotho comme invité spécial de cette édition. Un choix hautement symbolique qui témoigne de la reconnaissance et de la considération accordées aux anciennes gloires du football gabonais.

Cette initiative reflète la volonté de Pierre Alain Mounguengui De rassembler toutes les générations autour du développement du football national.

Michel Minko a enfin rappelé que le format condensé de la compétition répond à une exigence essentielle : permettre aux jeunes de concilier leur parcours scolaire avec la pratique du football de haut niveau, tout en facilitant la détection des meilleurs espoirs.

Le match d'ouverture oppose la sélection du Moyen-Ogooué à celle du Woleu-Ntem au stade Jean Nkoumou de Lambaréné.