Le Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à Son Excellence Passalé Kanabé Marcelin, ministre de l'Eau et de l'Énergie de la République du Tchad, porteur d'un message du Maréchal Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad.

Mandaté par le Chef de l'État tchadien, l'émissaire est venu remettre une invitation officielle au Président de la République à prendre part au Sommet sur l'eau, coorganisé par la République du Tchad et la Banque mondiale, qui se tiendra du 15 au 17 juillet 2026 à N'Djamena.

Cette rencontre de haut niveau réunira des Chefs d'État, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts autour des enjeux liés à l'accès à l'eau, au financement des infrastructures hydrauliques et à la résilience face aux effets du changement climatique.

Cette invitation, adressée au Président de la République en sa qualité de « frère et ami » par le Maréchal Idriss Déby Itno, témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et le Tchad, ainsi que de leur volonté commune de promouvoir des réponses africaines aux défis du développement durable.

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La participation du Gabon à ce sommet revêt un intérêt stratégique. Elle permettra de mettre en valeur les réformes engagées dans le secteur de l'eau, de renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale, et de mobiliser de nouveaux appuis en faveur des projets nationaux d'accès à l'eau potable et d'assainissement.

En réservant un accueil favorable à ce message, le Chef de l'État réaffirme l'attachement du Gabon au renforcement de la coopération régionale et à la promotion d'initiatives concertées en faveur du développement durable et du bien-être des populations africaines.