Tunisie: CS Sfaxien - Mehdi Frikha élu nouveau président

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Club Sportif Sfaxien a élu, ce vendredi 3 juillet 2026, Mehdi Frikha à la présidence du club pour la période 2026-2028.

La liste conduite par Mehdi Frikha a été largement plébiscitée lors de l'assemblée élective, obtenant 122 voix sur 166 votants.

Cette élection intervient après la période durant laquelle Mehdi Frikha avait dirigé le comité de gestion provisoire du club lors de la saison écoulée.

Avec ce scrutin, le CS Sfaxien ouvre un nouveau mandat placé sous le signe de la stabilité institutionnelle et de la continuité sportive.

 

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