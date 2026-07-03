Tunisie: La municipalité de Tunis rénove le marché de Sidi Abdessalem après un incendie dévastateur

La chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Sameh Daldoul, a annoncé, vendredi, le lancement de la phase de reconstruction et de réhabilitation du marché municipal de Sidi Abdessalem, dans la capitale, afin de le rendre conforme aux normes de sécurité et d'améliorer les conditions de travail des commerçants.

Cette annonce a été faite à l'occasion d'une visite de terrain effectuée au marché, dans le cadre du suivi des opérations de déblaiement et d'évacuation des débris laissés par l'incendie par l'incendie qui s'y est déclaré récemment.

Selon un communiqué de la municipalité de Tunis, elle a souligné l'importance d'accélérer les opérations de nettoyage, de déblaiement et d'enlèvement des gravats afin de permettre la réhabilitation du marché dans les meilleurs délais.

Elle a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des citoyens, des commerçants et des intervenants tout au long de cette phase, en prélude au lancement des travaux de reconstruction et de réaménagement destinés à doter le marché d'infrastructures répondant aux normes de sécurité et offrant de meilleures conditions d'exploitation.

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Pour rappel, un important incendie s'était déclaré à l'aube du dimanche 28 juin au marché municipal de Sidi Abdessalem, détruisant une grande partie des locaux. Le sinistre a également fait une victime. Selon des sources concordantes citées par la TAP, il s'agirait de l'un des commerçants exerçant au sein du marché.

Dans un précédent communiqué, le ministère de l'Intérieur avait indiqué qu'une enquête a été ouverte, en coordination avec le ministère public, afin de déterminer les circonstances et les causes de l'incendie.

Situé dans le quartier de Bab Saâdoun, le marché de Sidi Abdessalem figure parmi les marchés populaires les plus fréquentés de Tunis. Il abrite des dizaines de commerces, d'étals et d'espaces dédiés à la vente de produits d'occasion, de marchandises diverses ainsi que de fruits et légumes.