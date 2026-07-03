Tunisie: Raja Yassine Bahri officiellement nommée à la tête de Beït al-Hikma

La nomination officielle de la professeure Raja Yassine Bahri à la présidence de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma » a été actée par décret, , a annoncé jeudi l'institution académique sur ses réseaux officiels.

En vertu du décret n° 136 de l'année 2026, daté du 1er juillet 2026 paru au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) et émanant de la Présidence du Gouvernement, Mme Raja Yassine Bahri est officiellement nommée à la tête de cette prestigieuse institution culturelle et scientifique tunisienne, située à Carthage Hannibal dans la banlieue de Tunis.

Cette publication légale officialise l'élection de la professeure Raja Yassine Bahri, survenue le 14 mars dernier lors d'une assemblée générale interne. Spécialiste de l'histoire des Morisques, elle devient la première femme à présider l'institution depuis sa création en 1983.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle succède officiellement au professeur Mahmoud Ben Romdhane, dont le mandat s'est achevé à la mi-juin. Cette succession a été précédée, le 11 juin dernier, par la journée de clôture de l'année académique 2025-2026, marquée par la projection d'un documentaire rétrospectif sur les grands chantiers de rénovation du palais de Carthage et par des conférences scientifiques consacrées aux enjeux de l'identité tunisienne.