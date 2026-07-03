Tunisie: Marouane Mabrouk définitivement condamné en appel à 14 ans de prison dans une affaire de blanchiment d'argent

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a confirmé, dans la nuit de jeudi à vendredi, le jugement rendu en première instance à l'encontre de l'homme d'affaires Marouane Mabrouk dans une affaire de blanchiment d'argent, le condamnant à une peine de 14 ans de prison, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Rappelons que la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis avait prononcé, début mars dernier, une peine de 14 ans d'emprisonnement contre Marouane Mabrouk dans cette même affaire.

La même source avait précisé que le tribunal l'avait condamné à une peine de six ans de prison pour détournement de fonds publics commis par un membre d'une société à participation directe de l'État, assortie d'une amende de cent millions de dinars.

L'homme d'affaires a également été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent, infraction commise en tirant profit des facilités que lui conférait sa fonction. Cette condamnation a été assortie d'une première amende de cent mille dinars et d'une seconde amende de cent millions de dinars

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Le tribunal lui a, en outre, infligé une peine de trois ans de prison pour complicité dans l'exploitation, par un dirigeant, un employé ou un membre d'une société à participation étatique, des prérogatives attachées à sa qualité en vue d'obtenir, au profit d'un tiers, un avantage indu au détriment de l'administration.

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