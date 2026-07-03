Tunisie: PGH - Due diligence en phase finale pour l'acquisition de Land'Or

La société Poulina Group Holding (PGH) a indiqué que le processus d'audit et de due diligence relatif à son projet d'acquisition de la totalité de la participation détenue par le fonds Maghreb Private Equity Fund IV LLC (MPEFIV) dans le capital de Land'Or est actuellement en phase finale.

Selon un communiqué du Conseil du Marché Financier (CMF) publié le 2 juillet 2026, cette communication intervient dans le cadre du suivi de l'opération initiée par PGH et diffusée à la demande de l'autorité de marché.

La société précise que, sous réserve de conclusions favorables du rapport d'audit, elle passera à la deuxième étape du processus, à savoir la formulation d'une offre engageante en vue de l'acquisition de cette participation.

PGH souligne également qu'elle informera le marché financier de toute évolution liée à cette opération, conformément aux exigences de transparence en vigueur sur le marché boursier.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une opération stratégique portant sur la restructuration potentielle de l'actionnariat de Land'Or, société cotée à la Bourse de Tunis.