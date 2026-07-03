Tunisie: Prémunir nos enfants contre les catastrophes ambiantes - Une mission citoyenne noble

Afin de vacciner nos petits et aussi nos adultes contre les tares du portable et certains instagrammeurs et instagrameuses criminels, il est recommandé de profiter des vacances estivales et lancer une mobilisation citoyenne sans précédent et continue. Une mission sacrée que le peuple est prêt à faire aboutir

Qu'y a-t-il de plus précieux que nos enfants et quelle richesse avons-nous l'obligation de préserver à tout prix ?

A l'occasion des vacances estivales, se présente à nous une opportunité de choix à exploiter afin de nourrir nos chérubins aux valeurs cardinales de solidarité, de dialogue et de respect des convenances. Lesquelles peuvent les prémunir contre la dépravation.

Certes, les vacances estivales sont à vivre dans le farniente, chacun selon les possibilités qui lui sont offertes et les capacités financières de sa famille. Le plus important est de prendre en charge nos enfants, partout dans le pays, en vue de les vacciner, dès leur plus jeune âge, contre les malheurs que causent les smartphones et les tablettes qui sont malheureusement mis à la disposition de nos enfants en dépit de leurs prix exorbitants.

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Face à cette maladie, désormais incurable, le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, les organisations de la société civile en charge du suivi du dossier, les parents et aussi les structures de la sécurité cybernétique doivent se mobiliser afin d'offrir à l'enfance la chance de se vacciner contre cette nouvelle addiction.

Ainsi, les jardins d'enfants, les colonies de vacances qui sont encore actifs doivent-ils s'ouvrir aux nouvelles méthodes d'éducation et aussi recruter les centaines de diplômés du supérieur formés annuellement dans les universités tunisiennes dans l'objectif et avec l'ambition de permettre à notre pays de parer aux dangers de la fausse mondialisation. Et aussi de bénéficier des bienfaits de l'intelligence artificielle (IA), la nouvelle invention qu'il est impérieux d'exploiter à bon escient.

Et les enseignants du secondaire et aussi les instituteurs qui n'arrêtent jamais de réclamer l'augmentation de leurs rémunérations, en ces temps de crise mondiale galopante, ne peuvent-ils songer à fournir un petit effort pour consacrer un brin de leurs congés illimités, et à titre gratuit, pour participer à l'oeuvre citoyenne ? Celle de sauver leur pays de la perdition et de la déconfiture. Un effort qu'ils fourniront en contrepartie des sacrifices consentis par la communauté nationale pour leur formation.

Le peuple tunisien a appris à ne compter que sur lui-même et à n'attendre les offrandes de quiconque, surtout pas des parties se disant faussement investies de la mission de répandre la démocratie et les droits de l'homme.

Il maintient sa confiance en ses fils et ses filles patriotes afin d'assurer le succès de la mission de mener le pays d'Hannibal à bon port.

Pour réunir les meilleures conditions à l'aboutissement de cette oeuvre, il n'existe pas quatre chemins à prendre. Plutôt un seul, celui du dévouement et de la fidélité à la Tunisie et l'allégeance à son drapeau.