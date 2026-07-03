Tunisie: Les palmeraies de Kébili sont-elles en danger face à 'Boufarwa' ?

Des foyers limités de l'acarien de la poussière (Oligonychus afrasiaticus), connu localement sous le nom de "Boufarwa", ont été détectés dans plusieurs oasis du gouvernorat de Kébili, appelant à une intervention rapide afin de protéger la récolte de dattes.

Selon le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), ces infestations ont été relevées grâce aux stations de surveillance mises en place par le Centre technique des dattes et le Centre de recherche en agriculture oasienne de Degguech, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre ce ravageur.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le chef de la division de la production végétale au CRDA de Kébili, Mohamed Ben Abdellatif, a précisé que les cas détectés restent limités, mais nécessitent un passage immédiat à la phase de traitement curatif dans les zones concernées.

Il a souligné que ces interventions doivent être réalisées à l'aide de pesticides chimiques homologués par le ministère de l'Agriculture, conformément aux normes en vigueur.

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Appel à la vigilance des agriculteurs

Le responsable a appelé les agriculteurs à renforcer la surveillance de leurs exploitations, en particulier des régimes de dattes, afin de détecter précocement toute infestation et d'éviter la propagation du ravageur entre les palmiers.

Il a rappelé que seuls les produits figurant sur la liste officielle des pesticides autorisés, mise à jour en 2022 par le ministère de l'Agriculture, doivent être utilisés.

Mohamed Ben Abdellatif a en outre mis en avant l'efficacité du soufre mouillable, connu localement sous le nom de "Bakhara", considéré comme l'un des traitements biologiques préventifs les plus efficaces contre l'acarien de la poussière.

Il a ainsi exhorté les producteurs à réaliser les traitements préventifs, notamment les premières et deuxièmes applications, afin de protéger la récolte et d'en préserver la qualité.

Campagne de sensibilisation dans les oasis

Dans le cadre de la stratégie préventive, le CRDA de Kébili, en partenariat avec le Centre technique des dattes, a organisé une série de journées de sensibilisation dans plusieurs délégations du gouvernorat.

Ces actions ont permis de sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques de lutte contre "Boufarwa", notamment les doses recommandées de soufre mouillable, les techniques de dilution, les périodes optimales d'application ainsi que les réglages des équipements de pulvérisation.

Les autorités agricoles misent sur la détection précoce, la vigilance continue et l'intervention rapide afin de limiter la propagation du ravageur et de préserver la production dattière, pilier économique des oasis du sud tunisien.