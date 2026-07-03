Tunisie: Déchets, eaux usées et accès à la plage obstrués - La colère des habitants de Menzel Temime

Les habitants du quartier El Merigueb, situé dans la localité de Sidi Jameleddine, dans la délégation de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), tirent la sonnette d'alarme face à une situation environnementale et sanitaire qu'ils jugent alarmante. Entre l'accumulation des déchets ménagers, les eaux usées qui se déversent dans la mer et les difficultés d'accès à la plage, ils appellent les autorités à intervenir en urgence.

Dans des déclarations concordantes à l'Agence TAP, plusieurs riverains dénoncent la prolifération des déchets dans les rues du quartier, à l'origine de mauvaises odeurs persistantes et de la multiplication des insectes nuisibles. Ils estiment que cette situation, qui s'aggrave avec les fortes chaleurs estivales, représente un risque réel pour la santé publique.

Selon Jamil Hajri, habitant du quartier, ce problème perdure depuis plusieurs années malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités locales.

"Les moustiques, les mouches attirées par les ordures et les eaux stagnantes polluées de l'oued rendent le quotidien des habitants de plus en plus difficile", affirme-t-il, ajoutant que cette situation porte également atteinte à l'image de la région auprès des visiteurs.

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Il déplore par ailleurs le manque d'investissements dans les infrastructures du quartier. Les accès menant à la plage demeurent, selon lui, obstrués par d'importants amas de sable laissés par les dernières intempéries, tandis que la route principale et les voies secondaires restent dans un état dégradé, compliquant les déplacements des habitants.

Une pollution qui inquiète riverains et estivants

Le président de l'Association de l'environnement de Menzel Temime, Aymen Hammam, partage les inquiétudes des habitants. Il estime que la multiplication des dépôts sauvages d'ordures dans plusieurs points du quartier constitue une menace directe pour la santé des citoyens et pour l'environnement.

Il attire aussi l'attention sur la qualité des eaux de l'oued El Merigueb, où des eaux usées de couleur sombre se déversent directement dans la mer, dégageant des odeurs nauséabondes qui préoccupent aussi bien les riverains que les estivants.

Selon lui, la fermeture de la plupart des accès à la plage, toujours encombrés par le sable charrié lors des dernières inondations, accentue les difficultés rencontrées par les habitants et les visiteurs.

L'association appelle ainsi les différentes autorités concernées à engager rapidement des opérations de nettoyage, à éliminer les points noirs de déchets, à traiter les rejets d'eaux usées de l'oued El Merigueb et à rouvrir les accès au littoral afin de préserver la santé publique et d'améliorer le cadre de vie.

La municipalité assure poursuivre ses interventions

Interrogé par la TAP, le secrétaire général de la municipalité de Menzel Temime, Ghazi Hammar, a indiqué que les services municipaux poursuivent leurs campagnes de collecte des déchets dans le quartier El Merigueb.

Il a précisé que de nouveaux conteneurs ont récemment été installés et que les opérations de ramassage sont effectuées de manière régulière. La municipalité mène également des campagnes de traitement contre les moustiques provenant des eaux stagnantes et des eaux usées de l'oued.

Concernant les infrastructures, le responsable municipal a expliqué que le quartier ne peut actuellement être intégré aux programmes de revêtement des routes de la commune. Il a précisé que cette impossibilité est liée au classement d'El Merigueb en zone agricole et à l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, deux conditions qui empêchent, à ce stade, la réalisation de travaux de voirie.

Face à une situation qui perdure depuis plusieurs années, les habitants espèrent désormais des mesures concrètes permettant de mettre fin aux nuisances environnementales et d'améliorer durablement leurs conditions de vie.